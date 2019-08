FIFA 20 bringt die Spieler mit VOLTA wieder zurück auf die Straße

VOLTA FOOTBALL bietet Spielern eine völlig neue Spielvariante: Pässe über die Bande und Futsal-Drags zeigen das Flair und die Kreativität des Straßenfußballs.

Das VOLTA FOOTBALL-Gameplay basiert auf der bekannten EA SPORTS FIFA-Gameplay-Engine, die die vorhandenen Spielelemente weiterentwickelt und verfeinert und gleichzeitig komplett neue und einzigartige Spielmechaniken hinzufügt.

Spieler dürfen sich auf enorme Vielfalt und Vielseitigkeit freuen und erleben diverse Modi mit ganz unterschiedlichen Spielbedingungen und Regelkombinationen, die die zentralen Elemente des Straßenfußballs im Spiel widerspiegeln. Vereinfachte Regeln, individuelle Ballmechaniken, unterschiedliche Spielarten (Torhüter als Feldspieler, Straßenfußball mit Torhütern, Futsal) und jede Menge Flair sorgen für ein authentisches Spielerlebnis.

Im Anstoßmodus kann mit Spielern der weltbesten Vereine auf der Straße angetreten werden, wobei mit zahlreichen Optionen und VOLTA-Hausregeln ein ganz persönliches Spielerlebnis erschaffen werden kann, beispielsweise mit Survival, Keine Regeln oder Torvorgabe.

VOLTA umfasst außerdem einen Storymodus, der durch die Welt von VOLTA führt. Ein weiteres Online-Spielerlebnis bietet die VOLTA-TOUR, bei der die Spieler an verschiedene Locations aus aller Welt reisen können, darunter Berlin, Tokio, Amsterdam, New York, Kapstadt, Mexiko-Stadt, Rom, Paris und mehr.

In der VOLTA-LIGA erwarten die Spieler Aufstiege und -Abstiege und in den neuen Spieler-gegen-Spieler-Formaten kann online gegen Andere angetreten und mit Siegen ein Aufstieg in höhere Divisionen gefeiert werden.