Vom 2. bis zum 4. August wird die Weltmeisterschaft in FIFA 19 ausgespielt. Von mehreren Millionen Teilnehmern sind am Ende 32 übrig geblieben, die in London um den Titel kämpfen. SPORT1 überträgt das komplette Event auf eSPORTS1, im Livestream auf YouTube sowie die K.o.-Phase und das Finale im Free-TV auf SPORT1.

Am Freitag startet das Event auf eSPORTS1 und im Livestream um 11:00 Uhr. Am Samstag geht es um 12:00 Uhr los, ab 14:30 Uhr gibt es die K.o.-Phase auch im Free-TV auf SPORT1. Der dritte Tag startet um 16:15 Uhr und das Finale wird ab 18:00 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 gesendet. Die Moderatoren in London sind Konni Winkler, Georg Raffelt und Gordon Lesser.

Mit von der Partie sind erneut zahlreiche deutsche Gamer, die in London den ersten WM-Titel für Deutschland sichern wollen. Zu den Titelanwärtern und möglichen Finalisten gehören die beiden wohl besten deutschen Spieler Michael "MegaBit" Bittner sowie dessen Teamkollege Mohammed "MoAuba" Harkous von SV Werder Bremen.

Harte Brocken

Doch obwohl Deutschland einmal mehr ein ganzes Regiment an starken Spielern stellt, wird es alles andere als einfach, den Weg bis an die Spitze zu erklimmen.

So dürften sich Spieler wie Donovan "F2Tekkz" Hunt oder Mosaad "MsDossary" Aldossary als beinahe übermächtige Gegner herausstellen – besonders Tekkz gilt aktuell als der beste Spieler der Welt und wird mit großer Sicherheit alles daransetzen, um am Ende selbst den größten Teil des Preisgeldes sowie die Trophäe einzustreichen.

Das Preisgeld hat sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals erhöht und steigt von 400.000 auf 500.000 US-Dollar. Hiervon erhält der Gewinner und neue FIFA-Weltmeister insgesamt 250.000 US-Dollar sowie eine Reise zur Verleihung der "The Best FIFA Football Awards".

In Gruppe A treten folgende Spieler gegeneinander an:

Tekkz

MegaBit

Stokes

Resende

Dani

Janoz

Tass

Ebinho

In Gruppe B treten folgende Spieler gegeneinander an:

MsDossary

DaXe

NRaseck

GoalMachine

DullenMike

MarcusGomes

Rafsou

Zidane10

In Gruppe C treten folgende Spieler gegeneinander an:

nicolas99FC

LevVinken

MoAuba

Tuga810

Üstün

Tore

Dr. Erhano

Marko

In Gruppe D treten folgende Spieler gegeneinander an: