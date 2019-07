FIFA 19 feiert krönenden Abschluss mit dem Futties-Event

Der Abschluss der aktuellen FIFA-Saison wurde nun wie gewohnt mit einem letzten großen Event eingeleitet: Den Futties.

Hierbei werden ab dem 3. Juli ganze sechs Wochen lang vergangene Karten, Packs und Challenges des letztes Jahres wieder aus den Archiven geholt und verfügbar gemacht.

Spieler dürfen für ihre Favoriten abstimmen

Mit neuen Squad Building Challenges sind die rosafarbenen Futties-Karten freischaltbar. Welche Karte als Belohnung wartet, darf aber von der Community vorher selbst gewählt werden.

Ganze fünf Wochen lang können Spieler also entscheiden, welche Karten in den SBCs als Preise ausgegeben werden sollen. Die Wahl kann dabei zwischen jeweils drei Karten getroffen werden und soll laut EA die beliebtesten Fußballer der Saison beinhalten.

Die besten Spieler werden wieder in Umlauf gebracht

Mit den "Best of Packs" sollen die begehrtesten und besten Spieler-Karten der ganzen Saison wieder in die Hände von hoffnungsvollen Fans gebracht werden.

Das besondere: In den Packs lassen sich auch alle Spezial-Karten vergangener Events finden. Nur TOTYs kann man hier leider nicht mehr ergattern.

Treue FUT-Spieler werden von EA belohnt

Anlässlich des Futties-Events werden von EA einmalig kostenlose Karten-Packs an besonders passionierte FUT-Spieler verteilt.

Die Belohnungs-Packs richten sich dabei danach, wie oft der Spieler sich seit der Veröffentlichung von FIFA 19 in FUT eingeloggt hat.

Zusätzlich wird es während der Futties wöchentliche, zeitlich begrenzte Aufgaben geben, nach deren Abschluss man noch mehr Belohnungen in Form von Karten abstauben kann.