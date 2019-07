Der VfL Wolfsburg hat den deutschen Top-Spieler Dylan "DullenMike" Neuhausen für sein FIFA-Team verpflichtet. Der 17-Jährige wechselt ab sofort zu den Niedersachsen und tritt schon beim FIFA eWorld Cup am kommenden Wochenende in London für die Wölfe an. Dies gab der Klub am Montag bekannt. Zuvor hatte der Xbox-Profi für den Kölner Clan SK Gaming gespielt.

"Für den VfL Wolfsburg zu spielen, ist eine große Ehre für mich, da damit ein Traum von mir in Erfüllung gegangen ist, einmal Profi bei einem Bundesligisten zu sein. Ich bin mehr als glücklich mit meiner Entscheidung", sagte Neuhausen. In Wolfsburg stößt er zum Team um die erfahrenen Spieler Timo "TimoX" Siep und Benedikt "SaLz0r" Saltzer.

DullenMike gewann FUT Champions Cup

Für die WM hatte sich Neuhausen als Zehnter der Xbox-Weltrangliste qualifiziert. Er ist einer von sechs Deutschen im 32er-Starterfeld des Turniers, das vom 2. bis 4. August in der O2 Arena steigt.

Der größte Erfolg von "DullenMike" bislang war der Gewinn beim FUT Champions Cup in Bukarest im vergangenen Januar. Somit gelang ihm als einzigem Deutschen in der laufenden Saison ein Sieg bei einem Major.