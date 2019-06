Wie in jedem Jahr kurz vor dem Release der neusten Ausgabe von EAs Sportserie geht das Rätselraten um mögliche Neuerungen, Inhalte und Spielmodi los. Während der E3 und im Zuge des hauseigenen EA-Events EA Play wurde jetzt schon einmal der neue Volta-Modus (Straßenfußball) enthüllt.

Damit wandelt FIFA 20, zumindest teilweise, auf den Spuren von FIFA Street, der in der Community äußerst beliebten Ablegerserie der bekannten Sportspielreihe. FIFA Street wurde zuletzt 2012 für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht.

Lahm und Kahn als neue Icons?

Neben Volta bietet FIFA 20 mit großer Wahrscheinlichkeit den bekannten FUT-Modus (FIFA Ultimate Team), der insbesondere für die eSports-Szene große Relevanz besitzt. Hierzu stellt sich in der Community die Frage, welche Icons die neue FIFA-Version bieten wird.

Noch im vergangenen Jahr wurde unter anderem Jens Lehmann in die Riege der besonderen Spieler aufgenommen. Und auch 2019 wird es aller Voraussicht nach so sein, dass bisher nicht berücksichtigte Fußball-Legenden ihren Weg in die digitalen Hallen der FIFA-Reihe finden werden.

Auf YouTube existieren bereits zahlreiche Videos zu diesem Thema. Bei vielen YouTubern tauchen zudem häufig die gleichen Namen auf: Philipp Lahm, Francesco Totti, David Beckham und auch Oliver Kahn werden mehrfach genannt.

Die Wunschliste einiger YouTuber zu den FIFA-20-Icons:

Dida, Cafu, Lucio, Terry, Lahm, Davids, Kaká, Totti, Drogba - Defaltz

Totti, Beckham, Drogba, Kahn, Cafu, Davids, Xavi, Cantona, Vidic, Pirlo, Cech, Weah, Lahm, Kaká, Van Persie, Terry, Romario, Torres, Julio Cesar - ZAN OMG

Carvalho, Higuita, Juninho, Lizarazu, Pauleta, Valderrama, Chilavert, Redondo, Stam, Vitor Baia, Barthez, Carlos Alberto, Cole, Dida, Forlan, Lahm, Riquelme, Sneijder, Suker, Terry, Thuram, Adriano, Banks, Batista, Beckham, Cafu, Cantona, Davids, Pirlo, Sanchez, Totti, Toure, Vidic, Weah, Charlton, Drogba, Eto'o, Kahn, Kaká, Platini, Romario, Xavi, Zico, Beckenbauer, Garrincha, Zoff, Müller, Puskas, Zidane, Di Stefano - lorenzocancun

Solskjaer, Puskas, Lahm, Ali Daei, Cantona, Hugo Sanchez, Totti, Kaká, Beckham, Zidane - DICO

Vidic, Zico, Zoff, Zidane, Kaká, Dalglish, Alonso, Adams, Drogba, Di Stefano, Lucio, Riquelme, Sanchez, Klinsmann, Charlton, Stam, Totti, Pirlo, Müller, Puskas, Weah, Beckham, Cafu, Cantona, Davids, Kahn, Lahm, Samuel, Adriano, Romario - bateson87

Pirlo, Toure, Kaká, Kuyt, Sanchez, Kahn, Beckham, Boniek, Berbatov, Sukur, Zidane - VIVALAFIFA

Welche Legenden Entwickler Electronic Arts aber schlussendlich in FIFA 20 integrieren wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt reine Spekulation. Das Spiel selbst erscheint voraussichtlich am 29. September für alle gängigen Videospielplattformen und für den PC.