Nachdem Entwickler Electronic Arts im Zuge der E3 2019 das neue FIFA 20 vorgestellt hat, warten viele Fans gespannt auf weitere Informationen zum nächsten Titel der erfolgreichen Spielserie.

FIFA-Community verlangt Multiplayer

Neben dem Futsal-Spielmodus, einem brandneuen Soundtrack und revolutionierter Ballphysik sorgt besonders der angekündigte VOLTA-Modus bei vielen Fans für Freude, da es an das beliebte FIFA Street erinnert.

Umso dringender ist nun aber das Verlangen der Community, dass der Modus auch online mit Freunden spielbar sein wird. Diese Möglichkeit verneinte EA aber in einer anschließenden Konferenz direkt. In Zukunft soll allerdings an einem solchen Feature gearbeitet werden.

Im Anschluss zur Ankündigung bemängelten vorerst viele FIFA-Profispieler, dass EA bei der Entwicklung von FIFA 20 womöglich falsche Prioritäten gesetzt habe.

"Ich will einfach nur gutes Gamesplay"

Der ehemalige PS4-Weltmeister Kai "Deto" Wollin von Manchester City hätte sich zum Beispiel eine besser entwickelte Spielengine gewünscht, anstatt die des Vorgängers wiederzuverwenden.

Auch Streamer "BadeschlappenLP", angestellt beim 1. FC Nürnberg, und Kevin Assia vom VfL Bochum hatten gehofft, dass EA mehr Augenmerk auf das Gameplay selbst legen würde. Assia sei selber "0,0 gehyped".

EA hat bereits eine Serie weiterer Ankündigungen und Konferenzen geplant. Hier sind auch viele Brennpunkt-Themen der Community, wie zum Beispiel der mangelhafte Karriere-Modus und der Pro-Club-Modus, auf der Tagesordnung erwähnt.

Auch der dänische Ex-Weltmeister Al-Bacha äußerte sich auf Twitter zu den FIFA-20-Änderungen eher positiv gestimmt: "FIFA 20 scheint mehr 'eSports' zu sein, jetzt da alles mehr manuell wird. Hype!"

Der neue Teil der Serie soll voraussichtlich am 27. September für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.