Seit langem gibt es immer wieder wilde Diskussionen darüber, ob das sogenannte "Momentum" in Spielen der FIFA-Reihe existiert oder nicht.

Momentum beschreibt laut der FIFA-Community ein System, das dem unterlegenen Spieler während eines laufenden FIFA-Matches nach und nach unterschwellig Vorteile geben würde.

So meinen Spieler zum Beispiel einen deutlichen Leistungseinbruch in den Reihen ihres eigenen Teams zu merken, sollten sie (klar) in Führung liegen.

EA bestätigt die Existenz des Patents

Die Gerüchte um eine solche versteckte Mechanik flammten erneut auf, als ein dazu passendes von Entwickler Electronic Arts angemeldetes Patent entdeckt wurde.

Nun räumte EA ein, das eine solche Technik zwar existiere, aber nicht aktiv in Spielen verwendet werde. Von ihnen wird das System als "Dynamic Difficulty Adjustment" genannt, also dynamische Schwierigkeitsanpassung.

In einem Forumspost äußert EA sich dazu wie folgt: "Wir haben von eurer Sorge über die Patente um die Dynamische Schwierigkeitsanpassung gehört, und wollen bestätigen, dass es nicht in EA SPORTS FIFA verwendet wird."

FIFA-Community bleibt skeptisch

"Wir würden es (das System, Anm. d. Red.) niemals verwenden, um irgendeine Gruppe von Spielern in unseren Spielen zu benachteiligen oder zu bevorzugen."

Desweiteren gibt EA an, dass das System nur zu Testzwecken entwickelt, dann aber nie angewendet wurde.

Viele Fans bezweifelten aber die Aussagen EAs, auch, weil das Entwicklerstudio lange gebraucht hat, um auf die Vorwürfe zu reagieren.

Hier wurde allerdings argumentiert, dass EA zuerst komplett sicherstellen wollte, dass auch wirklich keine Spuren des Dynamic Difficulty Adjustments in ihren Spielen zu finden waren.