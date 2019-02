Der britische eSport-Star Donovan "F2Tekkz" Hunt hat die FIFA-Szene wieder einmal nach Belieben dominiert.

Der 17 Jahre alte Weltklasse-Zocker gewann am späten Sonntagabend den FUT Champions Cup in Atlanta und sicherte sich damit bereits seinen zweiten Major-Titel der Saison. Im konsolenübergreifenden Finale der Fußballsimulation schlug der Xbox-Profi den Portugiesen Diogo "tuga810" Pombo nach Hin-und Rückspiel mit 3:1.

Durch seinen insgesamt dritten Major-Sieg strich Hunt 50.000 US-Dollar sowie 1500 Punkte für die Weltrangliste ein, die er zuvor bereits überlegen angeführt hatte. Seinen ersten großen Titel der laufenden Saison hatte "Tekkz" beim FUT Champions Cup in Bukarest im November eingefahren. Zudem hatte der Brite Mitte Februar die Klub-Weltmeisterschaft gemeinsam mit dem argentinischen PlayStation-Star Nicolas "Nicolas99fc" Villalba vom FC Basel gewonnen.

Bester deutscher Starter in Atlanta war Xbox-Ass Michael "Megabit" Bittner von Werder Bremen. Er war erst im Konsolen-Halbfinale nach einem 2:4 gegen Hunt ausgeschieden, den er zuletzt bei einem kleineren Qualifikationsevent in London noch bezwungen hatte. Insgesamt waren im US-Bundesstaat Georgia 13 Deutsche beim vierten Major-Turnier des Jahres an den Start gegangen.