Hannover 96 macht die nächsten Schritte im eSports.

Mit Blick auf die Club Championship der Virtuellen Bundesliga sichern sich die Norddeutschen die Dienste von zwei bekannten FIFA-Spielern. Gleichzeitig rücken auch zwei junge Talente in den Kader.

David "DHoudek" Houdek zockte zuletzt für die Unicorns of Love und wird demnächst für Hannover auf Torejagd gehen. Seine Konsole ist die Xbox One. Marco 'It4chi' Becker ist ebenfalls kein Unbekannter in der deutschen FIFA-Szene. Er zockte die VBL 2018 und die Zeit danach für den 1. FSV Mainz 05 auf der PS4.

Die beiden werden zusammen auch den FIFA eClub World Cup spielen.

Christoph 'Chrissie' Strietzel (Ex-UoL) und Erol Bernhardt vervollständigen das Quartett. Bernhardt spielte bereits 2018 für die Hannoveraner bei der Virtuellen Bundesliga im Rahmen der Wildcards für die Bundesligisten mit.