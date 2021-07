OG hat es einmal mehr geschafft. Im Finale der Regional Qualifier schlugen sie Tundra Esports und sichern sich den letzten Qualifier Slot für das The International 2021. Nun stehen alle 18 Teilnehmer für die WM in Bukarest fest.

Happy End für OG

Nach zwei desaströsen Saisons musste der Weltmeister alle Hoffnungen in die Regional Qualifier setzten. Durch Europas mäßiges Abschneiden bei den Major-Turnieren haben sich nur zwei Teams direkt fürs TI qualifiziert, Team Secret und Alliance. Dadurch blieben zahlreiche Teams, allen voran die "Big 3" Nigma, Liquid und OG, auf der Strecke und mussten nach dem letzten Strohhalm greifen.

Die Favoriten legten gut los und schafften es allesamt unter die Top-4. Neben den "Big 3" entpuppte sich Tundra Esports als größte Überraschung. Das Team rund um Adrian "Fata" Trinks zeigte bemerkenswerte Verbesserungen im Vergleich zur ESL One Summer. So schickten sie zunächst Brame mit 2:0 ins Lower Bracket und machten anschließend mit Liquid kurzen Prozess. Als sie dann auch noch OG im Winner Bracket Finale schlugen, war für viele Experten klar, wer das letzte TI-Ticket gewinnen würde.

Nach ihrer Niederlage gegen Tundra bekam es OG im Lower Bracket Finale mit Nigma zu tun. Kapitän Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi bereitete sein Team bestmöglich vor. Bis dahin glitt Nigma durch Weltklasse-Leistungen von Star-Carry Amer "Miracle-" Al-Barkawi durchs Turnier, verlor aber bereits einmal im Upper Bracket gegen OG. Auch im zweiten Anlauf mussten sie sich Johan "N0tail" Sundsteins Team geschlagen geben, nachdem der "King" eine lupenreine Vorstellung auf Drow Ranger zeigte.

EU-Qualifier: das Finale im Detail

Im Großen Finale hieß es also wieder Tundra Esports vs. OG. In der ersten Partie brachte Tundra ein Comeback zustande, nachdem sie schon 12.000 Gold hinten waren. Neta "33" Shapira auf Nyx Assassin und Jingjun "Sneyking" Wu auf Sandking waren ständige Unruhestifter und sorgten für mehr Disable als OG verkraften konnte - 1:0 Tundra.

In Partie Zwei ging der heiß umkämpfte Nyx Assassin an OG, die dank eines abermals starken SumaiLs auf Terrorblade das Match von vorne bis hinten dominierten. Mit einem Ausgleich ging es ins nächste Match.

Nun überraschte Tundra OG mit einer Core Winter Wyvern. Gemeinsam mit Terrorblade war soviel Schaden da, dass SumaiL auf Drow Ranger nie zur Entfaltung kam - wieder die Führung für Tundra.

Nur noch ein Spiel trennte sie von der großen Sensation, als Tundra plötzlich Nerven zeigte und etwas fahrig in den Teamfights wurde. OG setzte hingegen auf Comfort-Picks, gab Offlaner Ceb seinen legendären Axe und Topson erhielt Invoker. Die Rechnung ging auf. Wieder der Ausgleich für OG.

Im letzten Spiel verkalkulierte sich Tundra mit einem ungewöhnlichen Ursa-Pick. OG fand mit Dark Seer und Disruptor die perfekten Antworten, um den wütenden Bären zu bändigen. Auch Sneyking und Nine, die bis hierhin eine hervorragendes Turnier spielten, kamen auf Wyvern und Mirana nicht richtig ins Spiel. OG spielte nun seine ganze Erfahrung aus und baute den Vorsprung immer weiter aus, bis der Thron letztendlich fiel - Endergebnis: 3:2.

Für deutsche Fans bedeuten die Ergebnisse, dass kein Vertreter aus dem eigenen Land bei der WM dabei sein wird. Auch Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi nicht, der erstmal ein The International verpassen wird.

Alle 18 Teams des The Internationals 2021