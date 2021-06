Seit 2018 gehörte Anathan "Ana" Pham zum Line-Up von OG. Insgesamt konnte der gebürtige Australier zweimal das The International gewinnen und sich so zu einem der erfolgreichsten Dota-2-Profis der Welt aufschwingen.

Nun aber scheint diese Zeit vorbei. Auf Twitter verkündete der Spieler seinen Abschied von OG, nicht aber um für eine andere Organisation aufzulaufen, nein. Stattdessen beendete Pham seine Karriere und möchte sich fortan anderen bislang unbekannten Dingen widmen.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

In seiner Abschiedsnachricht schreibt er davon, wie viel ihm die Zeit mit dem Team bedeutet habe und wie viel er in den vergangenen Jahren lernen konnte. Seinen Entschluss, das Team zu verlassen, habe er gemeinsam mit den restlichen Spielern der eSports-Organisation getroffen. So sei es nach ihm die beste Entscheidung, nicht nur für ihn selbst, sondern auch für das gesamte Team.

Zweifacher Weltmeister

Anathan "Ana" Pham kann ohne Zweifel zu den ganz Großen der Dota-2-Szene gezählt werden. Zusammen mit OG gelang dem Australier das Kunststück, nicht nur einmal, sondern gleich zwei Mal das The International zu gewinnen. Dies glückte bis dato keiner anderen Mannschaft, auch nicht den Titel zu verteidigen, wie OG es 2019 schaffte.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Von Seitens OG ist bislang noch nicht bekannt, welcher Spieler die Position von Ana übernehmen wird. Via Twitter wurde das bisherige Line-Up gepostet, jedoch ohne den nun ehemaligen Spieler.

Weitere Dota-2-News: