OG hat einen Nachfolger für den kürzlich zurückgetretenen zweimaligen The-International-Gewinner Anathan "Ana" Pham gefunden. Via Twitter verkündete die eSports-Organisation die Rückkehr eines alten Bekannten: Syed "SumaiL" Hassan. Der in Pakistan geborene, aber in den USA lebende SumaiL, spielte schon letztes Jahr von Januar bis Juli bei OG und hatte maßgeblichen Anteil am Finaleinzug beim Blast Bounty Hunt Minor. Nun ist er zurück, wie OG mit einem offiziellen Welcome-back-Tweet verkündete:

In der offiziellen Mitteilung auf OG's Website äußert sich JMR Luna, der CEO von OG begeistert über die Rückkehr des 22-jährigen: "SumaiL war immer einer meiner liebsten Teamkollegen und -Spieler. Wir sind begeistert, ihn zurück zu haben und ich persönlich freue mich, ihn wieder in OG zu haben".

Mit der Neuverpflichtung reagiert OG auf das Karriereende von Superstar Anathan "Ana" Pham, einem der erfolgreichsten und besten Dota-2-Spieler aller Zeiten. Doch auch SumaiL's Vita ließt sich alles andere als schlecht. Unter anderem hält er durch den Gewinn des The International 2015 mit den Evil Geniuses, nach wie vor den Rekord als jüngster eSportler mehr als eine Millionen US-Dollar Preisgeld verdient zu haben.

Mit OG geht es nun vorrangig darum sich genau für dieses Turnier, die inoffizielle Dota-2-Weltmeisterschaft, zu qualifizieren.