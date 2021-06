Sandalen an, Socken hochgezogen und Sonnencreme 50+ draufgeschmiert - Die ESL lädt vom 16. - 20. Juni zum Lambada unter den eSports-Turnieren ein. 12 der besten Dota 2-Teams buddeln bei der ESL One Summer 2021 am Preisgeld-Strand um 400.000 US-Dollar. eSPORTS1 überträgt das Event LIVE und mit deutschem Kommentar ab morgen, Mittwoch, um 14:00 Uhr.

ESL One Summer: Europas beste versammeln sich

Zum delikaten Teilnehmerfeld zählen niemand geringeres als Dota 2-Weltmeister OG, Rekordbrecher-Team Secret und Major-Überraschung T1. Ergänzt wird die Riege von weiteren Erstliga-Teams wie Virtus.pro, Quincy Crew oder Nigma.

Die ESL One Summer startet ohne langes Vorgeplänkel direkt mit K.o.-Spielen in einem Double Elimination Bracket. Die erste Platzierung jedes Teams erfolgt durch den Tabellenstand der aktuellen DPC-Saison. Anschließend geht es in Best-of-3-Partien durch das Turnier, das Finale wird als Best-of-5 ausgespielt.

In diesem dicht besiedelten Teilnehmerfeld einen Favoriten auszumachen, ist beinahe unmöglich. Es ist nicht übertrieben, zu behaupten, dass praktisch jedes den Turniersieg holen könnte. Interessant wird der Auftritt von OG zu beobachten sein, schließlich hat sich Star-Carry Anatham "ana" Pham erst kürzlich für seinen Ruhestand entschieden und OG hat noch keinen Nachfolger bekanntgegeben.

eSPORTS1 überträgt die ESL One Summer 2021 LIVE und auf deutsch