Eines der ältesten Items im Spiel ist das Battle Fury. Es wurde zeitgleich mit der Veröffentlichung von Patch 4.0, im Jahr 2004, zu Dota Allstars (Dota 1) der damaligen Warcraft 3 Mod hinzugefügt. Natürlich gab es mehrere Anpassungen über die Jahre, aber am Grundprinzip wurde nichts geändert: Schaden, Regeneration, Cleave. Für Farmgeschwindigkeit gibt es in Dota 2 so gut wie keine besseren Items, deshalb wird es auch so oft gebaut. Wir fangen also mit den Stats an:

Online seit: Patch 4.0

Gesamtkosten: 4130 Gold

Boni: +7.5 HP Regeneration, +2.75 Mana Regeneration, +55 Schaden. Erhöhter Schaden gegen Einheiten (keine Helden) um 18 für Nahkampf und 6 für Fernkampf.

Aktive: Chop Tree – Fällt einen Baum

Passive: Cleave – Teilt 70% deines Schadens als physischen Schaden in einem Kegel um das Ziel aus. 40% Schaden an Creeps (nur Nahkampf).

Für ein Early-Game Item kostet Battle Fury relativ viel. Die einzelnen Komponenten sind aber günstig. Für Carrys bietet es sich also eigentlich an, Battle Fury jedes Spiel zu bauen. Das wichtigste ist aber, es so früh wie möglich im Inventar zu haben.

Battle Fury passt sehr gut auf Helden, die Mobilität besitzen und neutrale Camps schnell farmen können. Mit diesem Item stärkt ihr diesen Vorteil noch weiter. Hier sind ein paar Helden, bei denen das gut funktioniert:

Monkey King

Anti-Mage

Phantom Assassin

Faceless Void

Juggernaut

Ember Spirit

Nicht zu verachten ist auch die Mana Regeneration, die allen aufgezählten Helden sehr gut zu Gesicht steht. Zu empfehlen ist Battle Fury, wenn die Laning-Phase gut lief und/oder davon auszugehen ist, dass die Partie 35 Minuten oder länger laufen wird. Vor der 20. Minute solltet ihr Battle Fury also fertiggestellt haben, damit ihr noch großen Nutzen aus dem Item ziehen könnt. Verzichten solltet ihr auf das Item dann, wenn euer Team früh in Teamfights gehen will.