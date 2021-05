Das zweite und damit letzte Major der Saison ist bestätigt: Es geht zurück nach Kiev, wo WePlay Esports ein weiteres Mal die Dota 2-Elite zum alles entscheidenden Wettstreit einlädt. Es geht um 500.000 US-Dollar und begehrte Saison-Punkte, die zur Teilnahme am The International (TI) berechtigen. Für die meisten Teams ist es die letzte Chance, die WM-Qualifikation klar zu machen, ohne in die hartumkämpften Regional Qualifier zu müssen.

WePlay AniMajor: Kiev begrüßt Dota 2 Teams

Das WePlay AniMajor läuft vom 02. bis 13. Juni und wird mit 18 Teams vor Ort ausgetragen. In der anfänglichen Wildcard-Phase müssen sich auch die europäischen Teams Nigma und Secret beweisen, wenn sie in die Gruppenphase vorrücken wollen. Für Nigma ist es die finale Gelegenheit DPC-Punkte zu sammeln und sich auf regulärem Wege für das The International zu qualifizieren.

Liquid und Team Spirit stehen für die Gruppenphase fest. Alliance und Virtus.pro starten durch ihren DPC Liga-Gewinn direkt in der Playoff-Phase. Die restlichen zwölf Major-Teilnehmer werden in den kommenden Tagen ermittelt, wenn alle regionalen Ligen beendet sind.

TI-Standings: Wer fährt zur WM?

Secret hat das WM-Ticket bereits eingelöst und kann das Major daher ganz entspannt angehen lassen. Neben Secret sind auch Virtus.pro, Evil Geniuses und Invictus Gaming bereits fürs TI qualifiziert. Wer nach dem AniMajor nicht genügend DPC-Punkte erspielen konnte, muss in die Regional Qualifier, um sich für die WM zu qualifizieren.

Sechs Slots sind dafür vorgesehen - pro Region ein Slot. Dort fechten dann alle Erst- und Zweitliga-Teams der sechs Regionen miteinander aus, wer der Beste von ihnen ist. Der Gewinner darf zur Weltmeisterschaft, wo es auch dieses Jahr wieder ein Rekord-Preisgeld von 40 Millionen UD-Dollar zu gewinnen gibt.

Für den amtierenden Weltmeister OG ist dies nach zwei verkorksten Saisons - ohne Major-Teilnahme - der letzte verbliebene Strohhalm, nach dem man greifen kann.

