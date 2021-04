Mit den drei neuen Upgrades des Blink Daggers werden einige Helden zu Lategame-Monstern © Valve

EarlyGame Lesedauer: 3 Minuten

Core Item für Initiators, AoE-Helden und Assassinen – Was kann das Item Blink Dagger, wem steht es am besten und was bringen die Verbesserungen? Antworten gibt's hier.