Dieser Guide soll euch dabei helfen, Lycan besser kennenzulernen. Um den Werwolf zu beherrschen, muss man sich nämlich zunächst mal etwas Wissen aneignen.

So dominiert ihr mit Lycan

Lycan ist deshalb so gut, weil er einer der wenigen Helden in Dota 2 ist, die ein Spiel komplett allein gewinnen können – mit Lycan müsst ihr euch nicht auf Teammates verlassen. Im Idealfall spielt man Lycan sehr aggressiv: Der Gegner möchte farmen, doch ihr macht genau das Gegenteil und greift direkt an. In der frühen Phase des Spiels kann es kein Held mit ihm aufnehmen. Sobald die Schwächen des gegnerischen Teams ausgemacht wurden, kann mit Lycan gepusht werden. Ohne Crowd Control des Feindes gibt es keine Gegenwehr.

Anzeige

Damit ihr das auch hinbekommt, schauen wir uns zunächst einmal Lycans Basics an. Micromanagement von Einheiten ist ein sehr wichtiger Bestandteil seines Gameplays. Folgende Hotkeys sind dafür nützlich: "E" zum Wechseln zur nächsten Einheit, "R", um alle Einheiten auswählen zu können (die ultimative Fähigkeit wird auf Alt-R umgestellt) und "Alt-Q" für Necro-Ranged-Creep.

Allgemein müsst ihr mit Lycan immer ein paar Dinge im Auge behalten:

Lycans Wölfe habe 70% Magic Resistance und bekommen ab Level 3 Unsichtbarkeit und ab Level 4 Cripple

Seine Passive wirkt global auf alle vom Spieler beschwörten Einheiten.

Er eignet sich auch für die Mid-Lane: Einfach schön auf Denying konzentrieren und mit den Wölfen 104 Schaden machen.

In Sachen Items besteht Lycans idealer Build aus Quelling Blade, zwei Mal Sage Mask und Regeneration. Des Weiteren ist Necronomicon essenziell zum Rushen im Early Game. Ist die Runde weiter fortgeschritten, sind Assault Cuirass und BKB gute Items für Lycan.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Seine Zauber und Talente sind relativ einfach zu leveln. Die Wölfe sind die wichtigste Waffe, um das Lane-Spiel zu dominieren. Ist das gegeben, könnt ihr euch auf das Farmen konzentrieren – levelt dafür Feral Impulse um noch schneller zu Farmen. Wenn ihr dann stark genug seid, immer daran denken, dass Lycan Objectives schneller als andere Helden einnimmt. Durch seinen Vorteil im Early Game ist es darum wichtig, möglichst in der Nähe von Towern zu kämpfen, um diese früh einzunehmen.