Das erste Major des Dota Pro Circuit (DPC) wurde enthüllt. Für die Teams geht es in den asiatischen Insel- und Stadtstaat Singapur. Das Singapur-Major wird das erste Lan-Event in Dota2 seit 14 Monaten sein und eine besondere technische Premiere feiern.

Singapur-Major: Das erste eSports-Event in 4K und 60 fps

Der Veranstalter ONE Esports verspricht für das Singapur-Major das beste Streaming-Erlebnis aller Zeiten zu liefern. So soll das Event in in ultrahochauflösenden 4K und mit 60 Bildern die Sekunde gesendet werden. Wenn es so kommen sollte, wäre das Singapur-Major das erste eSports-Event aller Zeiten, dass in derart hoher Auflösung und Bildwiederholrate übertragen würde.

Für die teilnehmenden Teams ist diese technische Premiere von weniger Relevanz. Das Singapur-Major stellt das Abschlussevent der ersten DPC-Season dar und wird vom 27. März bis 04. April stattfinden. Die besten 18 Teams aus aller Welt werden zum Event eingeladen und spielen anschließend um 500.000 US-Dollar Preisgeld und 2700 DPC-Punkte, die zum Erreichen des The International benötigt werden.

Jede Region erhielt zu Saisonbeginn dedizierte Startplätze für das Major. Diese Saison sieht die Verteilung in den Ligen wie folgt aus:

Europa: Top 4

China: Top 4

SEA: Top 3

CIS. Top 3

Nordamerika: Top 2

Südamerika: Top 2

Die Ligagewinner jeder Region stehen automatisch in den Playoffs des Majors und müssen sich nicht durch die Gruppenphase quälen. Sechs weitere Teams qualifizieren sich aus der Gruppenphase für die Playoffs. Nichtsdestotrotz erhalten nur die acht besten Teams ihren Anteil der DPC-Punkte. Ein hohes Abschneiden beim ersten Major des Jahres könnte demnach schon ausreichen, um sich für die Weltmeisterschaft im August zu qualifizieren.

Die reguläre Saison läuft noch bis zum 24. Februar, erst dann werden die Teilnehmer des Singapur-Majors feststehen.

