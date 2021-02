Nur zwei Tage nach der verkündeten Partnerschaft zwischen dem AS Monaco und Gambit Esports verpflichten die Monegassen das Roster vom CIS-Erstligateam LiveToWin. Das ursprüngliche Gambit-Team spielt nun unter dem Namen Gambit-2 weiterhin in der zweiten CIS-Liga (Lower Division), während das ehemalige LiveToWin-Roster von nun an als AS Monaco Gambit auftreten wird.

AS Monaco Gambit verpflichtet Midlane-Star

Durch die Übernahme von LiveToWin hat sich Gambit in die erste Liga eingekauft und steht dort derzeit auf dem vierten Platz. Der Deal mit dem AS Monaco betrifft zunächst nur die Dota2- und Fortnite-Roster, die fortan als ASM.GMB auflaufen werden. Überraschenderweise wurde niemand geringeres als Midlane-Star Vladimir "No[o]ne" Minenko dem Roster hinzugefügt.

No[o]ne ersetzt damit vorläufig Rostislav "fn" Lozovoi, von dem unklar ist, ob er das Team verlassen hat oder zurückkehren wird, sollte No[o]ne keine dauerhafte Lösung werden. Fakt ist jedoch, dass AS Monaco Gambit mit No[o]ne einen der besten Midlaner der Welt verpflichten konnte, der über vier Jahre hinweg Virtus.pro zu zahlreichen Titeln verhalf. Lediglich das The International blieb ihm verwehrt.

Sein neues Team steht mit zwei Siegen und zwei Niederlagen (5-5 in Partien) im Mittelfeld der Tabelle und hat noch alle Chancen, sich für das anstehende Singapur-Major zu qualifizieren. Am 14. Februar geht es gegen den Tabellenzweiten Natus Vincere. Anschließend kann durch Siege gegen die nominell schwächeren Teams Unique und EXTREMUM Platz Drei erreicht werden, der zur Wild-Card-Stage des Majors berechtigt.

