Durch die Einführung von regionalen Ligen und einem Saisonformat wird der diesjährige Dota Pro Circuit (DPC) so organisiert wie noch nie ablaufen. Die Qualifikationsrunden für die Upper Division (1. Liga) und Lower Division (2. Liga) sind bis auf wenige Ausnahmen beendet, sodass nun feststeht, welche Teams in welcher Liga antreten werden.

Valve führt weltweites Ligensystem ein

Vier von acht Teams waren auf Grundlage ihrer letztjährigen Leistungen in Liga Eins gesetzt. Im hartumkämpften Europa mussten sich Alliance und Vikin.gg im Entscheidungsturnier für die 1. Liga qualifizieren. Gemeinsam mit Team Liquid, OG, Secret und Nigma ist die europäische Liga nur so mit Top-Teams gespickt. Am Ende jeder Saison wartet ein Major-Event auf die besten Teams.

Da manche Ligen schwächer als andere sind, erhält jede Liga unterschiedlich viele Startplätze bei den Major-Turnieren. In Europa und China qualifizieren sich die vier besten Ligateams, während in der CIS- und SEA-Region die Top-3 einen Major-Startplatz erhalten. Schlusslicht bilden Nord- und Südamerika, die nur jeweils zwei Startplätze haben.

Alle DPC-Teams aus der 1.Liga (Upper Division) in der Übersicht

Europa (4 Major-Startplätze)

Team Liquid

OG

Team Secret

Team Nigma

Vikin.gg

Alliance

mudgolems

Chicken Fighters

CIS (3 Major-Startplätze)

Virtus.pro

Natus Vincere

Team Spirit

Live to Win

Team Empire

NoTechies

Extremum

NoPangolier

China (4 Major-Startplätze)

PSG.LGD

EHOME

Vici Gaming

Elephant

Team Aster

Team MagMa

LBZS

Invictus Gaming

Südostasien (3 Major-Startplätze)

TNC Predator

Fnatic

T1

BOOM Esports

Neon Esports

496 Gaming

Execration

Vice Esports

Nordamerika (2 Major-Startplätze)

Quincy Crew

Evil Geniuses

4 Zoomers

Sadboys

Undying

Black N Yellow

5ManMidas

TBD

Südamerika (2 Major-Startplätze)

SG e-Sports

Thunder Predator

Infamous

beastcoast

Omega Gaming

Team Unknown

EgoBoys

Latam Defenders

Die DPC 2021 startet am 18. Januar.