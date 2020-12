Fast sechs Monate ist es her, dass Entwickler Valve ein Gameplay-Update für Dota2 veröffentlicht hat. Kleinere Balance-Patches liegen hingegen "erst" vier Monate zurück. Mit dem größten Update des Jahres, Mistwoods, sind nun ein neuer Held und zahlreiche Spielelemente eingeführt worden.

Hoodwink – Neuster Dota2-Held ist ein Eichhörnchen

Die flinke Eichhörnchen-Heldin Hoodwink ist eine Fernkämpferin mit starkem Stun und ordentlich Feuerpower. Die Rollenverteilung ist für Hoodwink noch nicht geklärt, da sie scheinbar sowohl als Support als auch Core in Frage kommt. Neue Items, wie das Falcon Blade oder Gleipnir, scheinen wie gemacht für eine Core-Hoodwink. Da sie jedoch nicht viel aushält, ist die Positionierung enorm wichtig, um lange am Leben zu bleiben.

Die zweite große Neuerung des Mistwoods-Update sind die Aghanim’s Shards. Die konsumierbare Light-Version des Aghanim’s Scepter verbessert eine bestehende Fähigkeit oder fügt eine gänzlich neue hinzu. Clockwerk erhält beispielsweise die Fähigkeit Jetpack, mit der Flying-Vision erhält und durch die Luft schweben kann. Brewmaster hingegen erhält durch den Kauf seines Aghanim’s Shards den langersehnten vierten Brewling (Void Brewling). Die Shards kosten 1400 Gold und sind ab Minute 20 erhältlich.

Die größten Gewinner des Patches scheinen nach jetzigem Stand Lycan, Puck und Nyx Assassin zu sein. Ihre Siegquote ist um fünf bis sechs Prozent gestiegen. Am anderen Ende der Tabelle stehen Outworld Devourer (-12 % Siegquote), Keeper of the Light (-6% Siegquote) und Vengeful Spirit (-6 % Siegquote). Bei allen drei Helden wurde mindestens eine Fähigkeit gegen eine neue ausgetauscht oder komplett überarbeitet.

Die Hälfte aller neutralen Items wurde ebenfalls ausgetauscht. 12 Items sind neu hinzugekommen, drei von ihnen sind Upgrades zum Blink Dagger. Witch Blade und der schon angesprochene Gleipnir, ein Upgrade des Maelstroms, kristallisieren sich als die besten Items heraus. Eine komplette Liste aller Neuerungen und Anpassungen findet ihr HIER.