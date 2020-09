Mit dem Battle Pass wird traditionell der Preispool des wichtigsten Dota 2 Turniers, The International, finanziert. Im August wurde bereits ein neuer Weltrekord aufgestellt, jetzt wurde bekanntgegeben dass der Battle Pass 2020 nicht wie ursprünglich geplant am 5. September endet. Erst war von einer Verlängerung bis zum 19. September die Rede, der Termin wurde nun auf den 9. Oktober festgelegt.

Über die Gründe für die zweite Verlängerung schweigen die Dota 2-Entwickler bislang. Der Battle Pass läuft bereits seit Ende Mai.

Die Spieler haben im "Endspurt" die Möglichkeit, bis zu zwei Sets mit jeweils 60 Levels zu kaufen, darauf gibt es auch noch 30% Rabatt. Mit dem Ende des Battle Pass wird auch endlich das Ergebnis des Arcana-Votes veröffentlicht. Doch am meisten dürfte die Dota 2-Enthusiasten die Meldung freuen, dass endlich die heißersehnte Immortal Treasure III ins Spiel kommt.

Die Immortal Treasure III

Der neue Schatz beinhaltet Skins für Helden wie Pugna, Clockwerk, Oracle, Treant Protector, Gyrocopter, Lich, IO und Phoenix. Fans dieser Charaktere sollten also schon mal Platz in der Garderobe schaffen. Außerdem steigert jeder geöffnete Schatz die Chance auf eine seltene Belohnung in Form von 50 Battle Pass Leveln, die sehr seltene goldene Version des Pugna Items oder sogar die ultra seltenen Phoenix-Flügel.

Wie immer gibt es eine extrem geringe Chance, ein Emblem der Göttlichkeit abzustauben, das von allen Helden benutzt werden kann.