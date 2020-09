Dota2: FlyToMoon verpflichten RodjER fest

Der Erfolg gibt ihm Recht - Nach dem Sieg bei der Omega League Europe Divine Division wird Vladimir "RodjER" Nikogosyan fest verpflichtet. FlyToMoon gab dies via Twitter bekannt.

Sweep to win

RodjER schloss sich dem Team für die Omega League an, nachdem Ilya "ALOHADANCE" Korobkin die Organisation verlassen hatte. In der Divine Division folgte auf ein ordentliches Turnier ein überzeugendes 3:0 in den Grand Finals über 5men.

Seine letzte große Station war Virtus.Pro. Hier erfolgte im vergangenen November der Abschied.

Damit ist das Roster von FlyToMoon nun offiziell vollständig. Das sind die Spieler:

Alik "V-Tune" Vorobey

Bogdan "Iceberg" Vasilenko

Victor "GeneRaL" Nigrini

Vladimir "RodjER" Nikogosyan

Andrey "ALWAYSWANNAFLY" Bondarenko

Als nächstes steht die OGA Dota PIT Season 3: Europe/CIS an. Im Closed Qualifier geht es gegen die Ninjas in Pyjamas. Sollte FlyToMoon diese Ansetzung für sich entscheiden, wäre dem Team der Einzug in die Endrunde sicher..

Im Oktober folgt die ESL One Germany. Eingeladen sind auch Größen wie Team Secret, Team Nigma, RodjERs Ex-Team Virtus.Pro und viele mehr.