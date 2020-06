Team Secret dominiert die Dota2-Szene aktuell nach Belieben, wobei der Weg ins Finale der ESL One Birmingham Europe/CIS nicht ohne Stolpersteine auskam. In der Gruppenphase unterlag der spätere Turniersieger gegen Team Unique.

Von unten an die Spitze

So gingen Clement "Puppey" Ivanov und Co. zwar als Gruppensieger in die K.o.-Runde, konnten dabei aber nicht die volle Leistung abrufen. In der ersten Runde siegte Alliance mit 2:1. Durch das Lower Bracket musste sich Team Secret dann wieder nach oben kämpfen und räumte auf dem Weg FlyToMoon, Team Nigma mit dem deutschen Superstar Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi und VP.Prodigy aus dem Weg.

Im großen Finale wartete dann Alliance auf die Revanche. Allerdings hatte Secret inzwischen einen Lauf und war gut eingespielt. Auf den ersten beiden Maps wurden Gutstav "s4" Magnusson und seine Kollegen komplett überrannt.

Erst in der dritten Runde schaffte es Alliance, sich etwas länger über Wasser zu halten und der Belagerung zu trotzen. Allerdings ließ sich Nikolay "Nikobaby" Nikolov beim Roshan erwischen und wurde zum Nachteil seines Teams eliminiert. Secret hatte nun alle Zeit der Welt für den finalen Schlag und konnte die Series mit einem sauberen 3:0 Gesamtsieg beenden.

Nach den Erfolgen bei der WePlay! Pushka League und dem OGA Dota PIT 2020 ist Team Secret nun mit drei aufeinanderfolgenden Turniersiegen das Maß aller Dinge in Europa. Der letzte Tier-1-Erfolg war die DreamLeague Season 13 mit einem 3:2 über die Evil Geniuses, was auch das letzte Top-Tier-Turnier vor der Coronapause war.