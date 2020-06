Team Secret gewinnt auch den BLAST Bounty Hunt

Das Jahr 2020 ist bislang eines der besten in der Geschichte von Team Secret. Noch nie gelangen der Organisation drei Titel am Stück. Allerdings darf das Ranking der Turniere nicht außer Acht gelassen werden.

Fünf Sweeps zum Mitnehmen bitte

Nach dem Sieg bei der DreamLeague Season 13 gegen die Evil Geniuses folgten kleinere Dämpfer für Clement "Puppey" Ivanov und seine Kollegen. Zwei schmerzhafte Niederlagen gegen Team Nigma um Superstar "KuroKy" und das frühe Aus bei der ESL One Los Angeles 2020 gegen Vikin.gg sollten aber zum Startschuss für eine bemerkenswerte Serie werden.

Es folgten Siege bei der WePlay! Pushka League S1: Division 1, im Rahmen des Gamers Without Borders 2020 Charity Events und beim OGA Dota PIT 2020 Online.

Zuletzt wurde Alliance im Finale der ESL One Birmingham 2020 regelrecht überfahren.

Nun folgte der Sieg des BLAST Bounty Hunt über OG. Der amtierende Weltmeister hatte zuletzt sein Nachwuchsteam aufgelöst und läuft der Topform hinterher.

Im Upper Bracket Final tat sich Team Secret noch schwer mit dem bei diesem Event etwas stabileren OG, das Grand Final wurde dann überdeutlich. Lediglich im zweiten Game hatte OG kurzzeitig die Oberhand, gab das Zepter binnen 45 Sekunden aber wieder ab und verlor schließlich nach 22 Minuten.

Aufgrund der Coronakrise finden alle Events ausschließlich online statt und sind in ihrem Format den Gegebenheiten angepasst. Im großen internationalen Vergleich können die Leistungen von Team Secret also nicht vollständig berücksichtigt werden. Im europäischen Raum führt aktuell allerdings kein Weg an Secret vorbei.