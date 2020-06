OG darf sich mit Fug und Recht als erfolgreichste Organisation in der Geschichte von Dota 2 bezeichnen. Mit zwei Erfolgen im Zuge des The Internationals schaffte die Organisation etwas, das zuvor keinem anderen Team gelang.

Um auch in Zukunft an diese Erfolge anknüpfen zu können, wurde mit OG Seed ein Nachwuchsteam ins Leben gerufen. Dieses trat in den vergangenen Monaten in einigen verschiedenen Turnieren an, unter anderem auch erfolgreich gegen das Main-Roster der Organisation.

Kündigungsgrund: COVID-19

Doch aufgrund der anhaltenden Coronakrise und damit einhergehenden Unsicherheit in Bezug auf internationale Wettbewerbe, wurde das Team nun aufgelöst. Der Hauptgrund besteht darin, dass OG und OG Seed nicht gemeinsam am The International teilnehmen können. Zudem kamen Interessenskonflikte bei anderen Events auf, wenn beide Teams beteiligt waren.

"Wir haben mit anderen Organisationen und Turnier-Veranstaltern zusammengearbeitet, um eine Lösung zu finden, doch unserem Bestreben zum Trotz, haben wir realisiert, dass es wohl etwas zu früh war, mehrere Teams unter einem Dach zu führen."

In dem Statement bedankt sich die Organisation für die gemeinsame Zeit und wünscht dem Team alles erdenklich Gute für den weiteren Weg.