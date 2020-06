Erst im vergangenen Monat wurde bekannt, dass die eSports-Organisation Newbee in einen Matchfixing-Skandal verwickelt gewesen ist. Dies hatte zur Folge, dass das Team, das einst das The International 2014 gewinnen konnte, aus sämtlichen Wettbewerben in der chinesischen Region ausgeschlossen wurde. Dazu zählen auch namhafte Veranstaltungen von IMBA sowie Mars Media.

Doch auch auf der anderen Seite des Erdballs, in Nordamerika, arbeiten Spieler nicht ganz sauber, wie die jüngst angesetzte Partie zwischen Team PlusOne und beastcoast aufzeigt.

Gleich drei der Spieler von PlusOne haben auf unterschiedliche Art und Weise versucht, das Spiel zu ihren Ungunsten zu beeinflussen, was aber aufgrund einer bärenstarken Leistung des Spielers "dnm" nicht gelang.

Trotz Matchfixing und disconnect gewonnen

Als schlussendlich feststand, dass obwohl drei der Teammitglieder aktiv gegen den Sieg arbeiteten, Team PlusOne das Match gewinnen würde, unterbrachen zwei der Mitspieler die Verbindung, um so die Niederlage zu erzwingen. Tatsächlich aber gelang es den restlichen Spielern das Duell gegen beastcoast für sich zu entscheiden.

Als Konsequenz für diesen Eklat wurden nun das Team komplett aus der Liga entfernt und bis auf Weiteres gesperrt. Darüber hinaus dürfen die Spieler xuan, Ched und Jano in Zukunft an keiner Veranstaltung oder Liga, die von Beyond the Summit (Veranstalter) organisiert wird, teilnehmen.

Die beiden restlichen Spieler dnm und Wij hingegen sind nicht betroffen, müssen sich aber nun ein neues Team suchen, insofern sie weiter an der Liga teilnehmen wollen.