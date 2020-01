Von Niklas Walkerling

Die Gruppenphase des Leipzig-Majors, organisiert von DreamHack, ist beendet. Wie haben die europäischen Teams abgeschlossen und was hält die K.O.-Phase bereit?

KuroKy und Nigma siegen weiter

Team Nigma zeigte bereits durch seinen Sieg beim WePlay! Bukovel-Minor das es den aktuellen Patch verinnerlicht hat. Dementsprechend vorbereitet ging das Team um Captain Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi in die Gruppenphase des DeamLeague-13-Leipzig-Major. Dort zeigten sie überzeugende Leistungen gegen die wohl besten SEA-Teams TNC Predator und Fnatic. Auf dem Rücken ihres Star-Carrys Amer "Miracle-" Al-Barkawi gewannen sie mit 2-1 und 2-0 und landeten somit auf dem ersten Platz.

"Miracle-" ist auf Phantom Lancer und Slark, Nigmas favorisierten Carry-Helden, weiterhin ungeschlagen im Jahr 2020. Im Sieger-Bracket treffen sie am 21. Januar auf den viertplatzierten des DPC: Evil Geniuses.

Secret & Alliance im Sieger-Bracket

Ein weiteres hochgehandeltes Team ist der DPC-Sieger von 2018/19 Team Secret. Das Team um Clement "Puppey" Ivanov hat sich nach dem "The International" eine längere Pause gegönnt und greift nun erstmalig ins Geschehen ein. Die Gruppenphase verlief vielversprechend, sodass Team Secret nach Siegen über Vici Gaming und beastcoast an der Tabellenspitze steht. Im Sieger-Bracket erwartet sie Fnatic, die sich als zweitplatzierte aus Gruppe A dafür qualifizierten.

In Gruppe C hatte die schwedische Organisation Alliance einen schwereren Weg. Nach einem überzeugenden 2-0 über Virtus.pro mussten sie sich gegen das chinesische Invictus Gaming knapp geschlagen geben. In einem 75-minütigen Marathon-Spiel kontrollierte iG ab der 42. Minute das Spielgeschehen, ohne den finalen Hieb setzen zu können. Erst als die neutralen Tier-5-Items erschienen, fühlte sich iG gut genug gerüstet, um All-In zu gehen. Dadurch musste Alliance ins Entscheidungsspiel gegen Reality Rift, was sie letztlich souverän mit 2-0 gewannen. Im Sieger-Bracket möchten sie nun dem wiedererstarkten Natus Vincere ein Bein stellen.

Schafft Team Liquid das Comeback?

Team Liquid hat die neu aufgeflammte Stärke des CIS-Teams bereits zu spüren bekommen. Mit 0-2 unterlag das Team um den deutschen Midlaner Max "qojqva" Broecker NaVi und wurde auch im Entscheidungsspiel kalt erwischt: Die Amerikaner von Evil Geniuses gewannen am Ende knapp mit 2-1 und schickten Team Liquid ins Verlierer-Bracket, wo sie am 21. Januar auf Virtus.pro treffen werden.

SPORT1 ist Werbepartner der DreamHack Leipzig und überträgt am Wochenende das DreamLeague Major live auf eSPORTS1.