Darauf können sich alle Fans des eSports-Titels Dota 2 freuen: SPORT1 und der bekannte eSports-Veranstalter DreamHack setzen ihre erfolgreiche Kooperation fort und zeigen im kommenden Jahr zwei hochklassige Dota 2-Turniere LIVE auf dem Pay-TV-Sender eSPORTS1.

Das erste Event von Freitag, 24. Januar, bis Sonntag, 26. Januar, ist das Dota 2-Major "DreamLeague Season 13 – The Leipzig Major", das auf der DreamHack Leipzig ausgetragen wird. Das zweite Event, DreamLeague Season 14, wird noch bekannt gegeben, weitere Details folgen im Frühjahr 2020.

Neben der Liveübertragung auf eSPORTS1 werden Highlights der beiden Wettbewerbe auch im Magazin "bwin Inside eSports" auf eSPORTS1 und SPORT1 im Free-TV zu sehen sein. Zudem ist SPORT1 das dritte Jahr in Folge Medienpartner der DreamHack Leipzig und wird live von vor Ort berichten.

In Kooperation mit der DreamHack hatte SPORT1 bereits in diesem Jahr die DreamHack Masters in Dallas und Malmö (Counter-Strike: Global Offensive) sowie die DreamHack Pro Circuit Events in Dallas, Valencia und Montreal (Rocket League) live auf eSPORTS1 übertragen.

Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: "Wir haben in diesem Jahr mit der DreamHack zusammengearbeitet und setzen unsere erfolgreiche Partnerschaft auch 2020 fort – mit der DreamHack als erfahrenem Content-Partner mit an Bord bei eSPORTS1. Ein Highlight wird das Dota 2-Major in Leipzig mit einem Preispool von einer Million US-Dollar ab 24. Januar – ein besonderes Datum, denn eSPORTS1 feiert an diesem Tag sein einjähriges Bestehen. Zudem konnten wir auch unsere Medienpartnerschaft mit der DreamHack Leipzig verlängern und werden 2020 wieder von einem der größten nationalen Gaming-Festivals berichten."

Marcus Lindmark, Co-CEO der DreamHack: "Wir sind stolz, dass SPORT1 sich entschieden hat, die Zusammenarbeit mit DreamHack fortzusetzen und unsere Inhalte auch 2020 für seine zahlreichen Zuschauer zu übertragen. Die Liveübertragung der DreamLeague Season 13, dem ersten Dota 2 DPC Major des Jahres 2020, auf eSPORTS1 wird das Turnier für alle deutschen Dota 2-Fans, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, zugänglich machen und dazu beitragen, den Hype um das Turnier weiter zu steigern."

Hochklassige Dota 2-Action live und in Highlights auf eSPORTS1

Premiere für die DreamHack Leipzig: Das Gaming-Festival wird 2020 erstmals Schauplatz eines Major-Turniers. Die hochklassige Turnierreihe DreamLeague geht in ihre 13. Saison und veranstaltet von Freitag, 24. Januar, bis Sonntag, 26. Januar, in Leipzig das erste Dota Pro Circuit (DCP) Major im neuen Jahr: DreamLeague Season 13 – The Leipzig Major.

Zum Teilnehmerfeld gehören 16 der besten Dota 2-Teams weltweit, darunter Team Secret, Team Liquid, Alliance, Virtus.Pro und Evil Geniuses. Der Sieger erhält 4850 DCP-Punkte, die wichtig für die Qualifikation für die Weltmeisterschaft "The International" sind, sowie ein Preisgeld von 300.000 US-Dollar.

Der gesamte Preispool beläuft sich auf eine Million US-Dollar. eSPORTS1 ist beim Major-Turnier mittendrin und überträgt es live und in Highlights.

Medienpartnerschaft mit der DreamHack Leipzig

Die DreamHack Leipzig feiert 2020 ihr fünfjähriges Bestehen – und SPORT1 ist wie bereits in den vergangenen zwei Jahren als Medienpartner mittendrin.

Deutschlands führende 360°-Sportplattform wird auf ihren Social-Media-Kanälen live von vor Ort berichten und die Highlights des Gaming-Festivals im Anschluss im Magazin "bwin Inside eSports" präsentieren – am Mittwoch, 29. Januar, ab 18.25 Uhr auf eSPORTS1 und am Freitag, 31. Januar, ab 22 Uhr auf SPORT1 im Free-TV.