Dota 2: DreamLeague Season 13 Europe Closed Qualifiers

Der Weg zu den "The Internationals" führt über fünf Majors und fünf Minors. Dort kämpfen Teams aus der ganzen Welt um Ranglistenpunkten. Denn die zwölf Direkteinladungen zu den "The Internationals" werden daran festgemacht.

Anfang Dezember werden die DreamLeague Season 13 Europe Closed Qualifiers online ausgetragen. Hier entscheidet sich, welches europäische Team vom 18. - 26. Januar am Major in Leipzig teilnehmen wird.

Die acht besten Teams aus der Wettkampftabelle werden direkt eingeladen. Die beiden letzten freien Plätze werden im Open-Qualifier besetzt. Am 28. und 29. November setzten sich dort das neugegründete Team von KuroKy "Nigma" und der DPC-Gewinner letzten Jahres "Team Secret" durch.

Gruppenphase

Die zehn Teams werden in zwei Gruppen eingeteilt.

Gruppe A

Team Liquid

Ad Finem

Godsent

Team Singularity

Nigma

Gruppe B

Alliance

SworDDark-

Wind and Rain

Vikin.gg

Team Secret

Die zwei besten Teams aus jeder Gruppe ziehen weiter in die Playoffs. Der jeweils Drittplatzierte qualifiziert sich für das WePlay! Minor in Bukovel. Die beiden Teams auf Platz vier spielen im Best-of-Three-Format aus, wer zusätzlich am WePlay! Minor in Bukovel vom 9. bis 12. Januar teilnehmen darf.

Die ausgeschiedenen Teams erhalten 10 Dota-Pro-Circuit-Punkte (DPC-Punkte).

Tag 1 der Gruppenphase wurde bereits gespielt. In Gruppe A steht bisher Team Liquid mit zwei Siegen an der Spitze. An zweiter Stelle steht Nigma mit einem Sieg und einem Unentschieden. Alliance und Team Secret teilen sich in Gruppe B den ersten Platz mit zwei Siegen.

Ad Finem und Vikin.gg dürfen sich bisher über einen dritten Platz freuen.

Am 2. Dezember wird der zweite Tag der Gruppenphase ausgespielt. Dort entscheidet sich, wer schlussendlich in die Playoffs einziehen wird.