Dota 2: Mit diesem Team spielt NAVI 2019/20

Von Niklas Walkerling

Nach dem enttäuschenden Abschneiden beim "The International 2019" waren Veränderungen des Teams vorherzusehen. Lange ließen sich die Verantwortlichen mit einem finalen Roster Zeit. Nun hat das Traditionsteam und "The International 2011"-Gewinner sein Roster für die Saison 2019/2020 veröffentlicht.

Anzeige

Illias "illias" Ganeev heißt das letzte Puzzleteil im neuformierten, stark verjüngten NAVI-Team. Viel ist über den erst 17-jährigen Support-Spieler ist nicht bekannt. Der Russe spielte zuletzt 2017 für die russische Organisation "Comanche". Erfolge ließen sich während dieser Zeit nicht feiern. NAVI ist somit seine erste professionelle eSport-Organisation, die große Stücke auf ihn hält. Schließlich bekleidet er die Position des Hard-Supports, die häufig nur von erfahrenen Spielern bekleidet wird.

Dennoch trauen die Verantwortlichen ihm diese strategisch anspruchsvolle Rolle zu. Grund dafür wird wohl seine Platzierung auf der europäischen Bestenliste sein. Dort rangiert er auf einem beachtlichen 5. Platz.

Kann das Team funktionieren?

Der zweite Neuzugang könnte die fehlende Erfahrung von illias wett machen. Der 27-jährige Pavel "9pasha" Khvastunov gewann mit seinem vorherigen Team Virtus.Pro alles, was man gewinnen konnte – außer das "The International". Der Offlaner brachte beim diesjährigen "The International" mangelhafte Leistungen, sodass eine Trennung die logische Konsequenz war. Nichtsdestotrotz hat er in zahlreichen Turnieren bewiesen, wie wertvoll und spielentscheidend er sein kann.

Viel wird auch am 20-jährigen Kapitän Bakyt "W_Zayac" Emilzhanov liegen, der letzte Saison mit seinem Team The Pango auf sich aufmerksam machen konnte. Das CIS-Überraschungsteam brachte einige der großen Organisationen zum Stolpern, woraufhin W_Zayac im April dieses Jahres von NAVI verpflichtet wurde.

Die erste Bewährungsprobe des neuen Teams wird die Qualifikation zum DreamLeague-Major vom 1. – 6. Dezember sein.

NAVI Dota 2 Roster