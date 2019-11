Der Berliner Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi kündigte im September seinen Abgang aus Team Liquid an. Neben ihm verließen vier weitere Kollegen das Team. Dadurch wurde Team Liquid zur Handlung gezwungen und stellte im Oktober ein neues Roster vor.

Der iranischstämmige deutsche Dota-2-Spieler ist einziger deutscher Dota-2-Weltmeister. Diesen Titel gewann er im Jahr 2017 mit Team Liquid. Im Jahr 2019 holte er mit seinem Team den Vize-Weltmeistertitel. Bevor er 2015 zu Team Liquid gekommen ist, spielte er für Teams wie mousesports oder Natur Vincere.

Alles auf Anfang

Nach KuroKy's überraschenden Abgang mitsamt seines Teams nach fast vier Jahren plane Kuro nun eigene Wege zu gehen. Er scheint zu versuchen eine eigene Organisation zu gründen.

Am 24. November teilten der Berliner und seine vier ehemaligen Teamkollegen Aliwi "w33" Omar, Maroun "GH" Merhej, Ivan Borislavov "MinD_ContRoL" Ivanov und Amer "Miracle-" Al-Barkawi ein Video auf Twitter. Es zeigt den Rücken des jeweiligen Spielers, der eine Mondfinsternis beobachtet.

Das Video ließ Fans bereits vermuten, dass der neue Name der Organisation "Eclipse" sein wird.

Ende Oktober teilte KuroKy auf Twitter bereits, dass die neue Organisation vor den nächsten Major-/Minor-Qualifikationsspielen bekanntgegeben werden soll. Im Zuge dessen verkündete er außerdem, dass das neue Team aus den selben Spielern bestehen wird.

Am vergangenen Wochenende fand in Chengdu das erste Major der Saison statt, was TNC Predator für sich entscheiden konnten. Vom 9. Januar bis 12. Januar wird das nächste Minor in Bukovel stattfinden. Das erste Major 2020 wird vom 18. bis 26. Januar in Leipzig über die Bühne gehen.