Nach einer knapp zweimonatigen Verschnaufpause für viele Teams, ging es in den vergangenen Tagen um die Qualifikation für das erste Major der neuen DPC Season - Die MDL Chengdu.

Hierbei hatte jede Region in der gerade begonnenen Saison bereits ihre eigene Geschichte zu erzählen.

Europa – Top Teams setzen aus

Vor allem in Europa blieben einige Topteams dem Geschehen fern. Sowohl Team Secret als auch das noch unangekündigte neue Team von Kuro Salehi "Kuroky" Takhasomi (ex. Team Liquid), gaben an, erst nach dem ersten Major ins Geschehen eingreifen zu wollen. TI Titelverteidiger OG gab sogar an, eventuell die gesamte Saison auszusetzen. Dies sollte aber die Qualität der Spiele nicht mindern und sorgte dafür, dass einige neue Gesichter die Chance zur Qualifizierung für das Major in Chengdu bekamen.

Schon im ersten Finale des Qualifiers kam es zu einem Aufeinandertreffen von zwei Teams mit einer besonderen Vergangenheit. Die Partie hat das Potential in diesem Jahr eine besondere Rivalität zu erschaffen. Team Liquid, die erst vor kurzem das gesamte Alliance Line-Up verpflichtet hatten, traf dort auf ihre alte Organisation, die in der Zwischenzeit ein Team rund um den deutschen Spieler Adrian "Fata-" Trinks aufgestellt hat. In diesem knappen ersten Spiel konnte sich das neue Alliance mit 2:1 durchsetzen und schickte Team Liquid ins Lower Bracket.

Dort sollten sie auf das Team Ninjas in Pyjamas unter der Leitung von Peter "ppd" Dager treffen, welches Team Liquid mit 2:0 aber deutlich unterlag. Das Team Ninjas in Pyjamas muss nun den Umweg über das Minor in Kauf nehmen, um noch eine Chance auf das erste Major zu haben.

Somit qualifizieren sich aus Europa die beiden teilnehmenden deutschen Spieler (Adrian "Fata-" Trink für Alliance und Maximilian "qojqva" Bröcker für Team Liquid) für das erste Major. Der einzige österreichische Spieler Tobias "Tobi" Buchner, scheiterte mit dem Team Six Eight Three leider bereits in der Gruppenphase.

CIS – Der Fall der Favoriten

In der CIS Region zeichnete sich unterdessen ein völlig anderes Bild ab. Während das starbesetzte Team Virtus Pro in den letzten Jahren fast schon automatisch für jeden Sieg in der Region gesetzt war, scheiterte die Organisation hier bereits in der Gruppenphase. Es zeigte sich, dass die Abgänge von Starspieler Roman "Ramzes666" Kushnarev, Pavel "9pasha" Khvastunov und Vladimir "Rodjer" Nikogosyan, eine große Lücke in das Line-Up rissen, von der sich die Organisation noch nicht erholt hatte.

Auch Natus Vincere, welches in der letzten Saison wieder zu alter Stärke finden konnte, scheiterte bereits in der Gruppenphase. So mussten sie vom Seitenrand zusehen, wie sich das Team von Gambit ohne große Probleme für das erste Major qualifizierte. Damit präsentiert sich das noch junge Line-Up von Gambit als eines der Top-Teams aus der CIS Region für die kommende Saison. Noch im August zerbrach das Team an seiner Favoritenrolle für das TI9 Qualifier und scheiterte dort bereits in der Gruppenphase. Daraufhin wurde das gesamte Line-Up um den Captain Artiom "fng" Barshack neu geformt.

Als zweites konnten sich der Stack von PostiveGuys mit einem 2:0 gegen Old but Gold qualifizieren, was wohl zu der Annahme führt, dass das Team nicht mehr lange ohne Organisation bleiben wird.

NA – Wiedersehen zweier Teamkollegen

Für viele kam es unerwartet, als die Organisation Evil Geniuses in der Sommerpause angab sich von Syed Sumail "Sumail" Hassan zu trennen. Dieser spielte seit vier Jahren für das Team und hätte laut eigener Aussage auch seine Karriere gerne dort beendet. Die Organisation wolle sich in Zukunft um ihren Starspieler Artour "Arteezy" Babaev aufstellen und ergänzte das Line-Up mit den Spielern Roman "Ramzes666" Kushnarev und Abed Azel "Abed" L. Yusop, aus der SEA Szene. Sumail schloss sich unterdessen seinem Bruder Yawar "Yawar" Hassan und seinem noch organisationslosen Team Quincy Crew an. Beide Teams schafften es ohne große Probleme in die Playoffs, wo sie auch direkt aufeinander trafen.

Sumail gelang es aber nicht sich gegen seine alten Teamkollegen durchzusetzen, wodurch sich Evil Geniuses nach einer spannenden Partie mit 2:1 für das erste Major qualifiziert.

Im Parallelspiel durfte die Deutsche Szene einen weiteren ihrer Spieler beobachten. Der erst vor wenigen Monaten nach NA gewechselte deutsche Spieler Leon "Nine" Kirilin, spielte hier unter der Führung von Dota-2-Legende Clinton "Fear" Loomis im Dress von J.Storm gegen das Team von Jacky "EternalyEvny" Mao, die Fighting Pepegas.

Hier unterlag J.Storm leider mit 2:0. Da dem North America Qualifier aber drei Plätze zugesprochen worden sind, gab es noch eine weitere Chance für den deutschen Vertreter.

Im letzten Spiel des Abends kämpfte somit J.Storm gegen die Quincy Crew um den letzten verbleibenden Platz für das Major. Hierbei gelang es dem Team um Nine, bereits nach zwei Spielen die Sache für sich zu entscheiden und als drittes Team zu dem MDL Chengdu zu fahren.

