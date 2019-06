Erstes Dota-Underlords-Turnier findet auf ESL Hamburg statt

Schon kurz nachdem Dota Underlords via Open-Beta veröffentlicht wurde, kündigte die ESL nun das erste Turnier an.

Dota Underlords ist Valves eigene Version von Dota Auto Chess, die allen Dota-2-Battle-Pass-Besitzern seit dem 14. Juni zum testen freisteht. Seit dem 20. Juni ist die Beta nun offen für alle.

Entsprechend ist es überraschend wie schnell ESL gehandelt hat um dieses Turnier anzukündigen; obwohl das neue Spiel bisher noch kaum Zeit dazu hatte sein eSports-Potential zu zeigen.

Stattfinden soll das ganze auf der ESL One Hamburg, welche vom 25. bis zum 27. Oktober 2019 in der Barclaycard Arena abgehalten wird.

Ein Turnier-Preisgeld von über 5.000 Euro soll locken

Der Wettstreit soll für alle Teilnehmer und Besucher der ESL One Hamburg offen sein. Die Teilnahme ist wohl auch kostenlos.

Das Hauptevent der ESL One in Hamburg wird aber immernoch das Dota-2-Turnier sein, in dem 12 Teams um einen Preispool von über 300.000 US-Dollar kämpfen.