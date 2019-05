Dota 2 The International knackt Preispool-Rekord in 24 Stunden

Valve veranstaltet jährlich das sogenannte "The International" zu ihrem eSports-Titel Dota 2. Qualifizieren können sich die Teams über den Dota Pro Circuit, der schon das neunte Jahr in Folge stattfindet.

Dieses Jahr wird das Turnier zum ersten Mal in Shanghai (China) ausgetragen. Über die Jahre hat die Turnierserie sich einen Namen gemacht und kann immer wieder mit den höchsten Preisgeld aufwarten.

2017 gewann Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi mit Team Liquid das Turnier und machte sich mit einem erspielten Preisgeld von über 10,8 Millionen Dollar zum ersten deutschen eSports-Millionär.

Als Epic Games im Rahmen des Fortnite World Cups stolze 30 Millionen Dollar als Preisgeld ankündigte, war der Preisgeldrekord von Dota 2 Geschichte - bis jetzt.

Community sorgt für Mega-Preisgeld

Das Pool-System, dass Valve anwendet, ist in diesen Dimensionen bisher einzigartig im eSports. Der Entwickler stellt jedes Jahr ein Pool-Startgeld, zu dem dann zusätzlich 25% aller Einnahmen aus den Dota-2-Battle-Pass-Verkäufen kommen.

Der Battle Pass ist ein virtuelles Goodie für die Dota-Spieler. Die Community steuert zum Preispool des Turniers also einen erheblichen Anteil bei.

Das von Valve erbrachte Startgeld beträgt in diesem Jahr 1,6 Millionen Dollar. Obendrauf werden noch die 25% der Battle Pass-Einnahmen kommen. Das Turnier steigt vom 15. bis zum 25. August.

Preisgeld-Rekord wird jährlich gebrochen

Besonders innerhalb der ersten 24 Stunden schießen die Einnahmen mit den Battle Passes in die Höhe.

2019 wurden am ersten Tag unglaubliche 7,4 Millionen US-Dollar eingenommen - eine deutliche Steigerung zu den 5,6 Millionen des Vorjahres.

Beim "The International" von 2018 wurden am Ende 25.532.177 US-Dollar erwirtschaftet. Das damalige Gewinner-Team "OG" ging mit stolzen 11.234.158 US-Dollar in der Tasche nach Hause.

Sollte der Preispool des "The International" 2019 also halten, was er auf den ersten Blick verspricht, so könnte er auch die 30 Millionen US-Dollar des Fortnite World Cups übertreffen.

Dota 2 könnte so weiterhin das größte Preisgeld in einem einzelnen Turnier aufbieten.

Verfolgen kann man den aktuellen Stand des Preispools übrigens auf der offiziellen Turnierseite. Aktuell liegt dieser bei knapp elf Millionen Dollar.