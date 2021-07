Während aktuell die CSGO-Weltelite in Köln um den Titel der IEM Cologne kämpft, bastelt WePlay! bereits an der Zukunft der Szene. Gemeinsam mit acht Teams ruft der Turnierveranstalter eine neue Counter-Strike-Liga ins Leben, die insbesondere den Nachwuchs fördern soll. Zusätzlich bietet der Wettbewerb ein Preisgeld von insgesamt 100.000 US-Dollar.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Entsprechend haben sich die teilnehmenden eSports-Organisationen dazu verpflichtet, vier der fünf Teammitglieder in einem Alter zwischen 16 und 20 antreten zu lassen. Zum Aufgebot gehören unter anderem NAVI Junior, mouz NXT, Young Ninjas von den Ninjas in Pyjamas sowie Fnatic Rising. Mit BIG Academy befindet sich auch ein deutsches Team zum Teilnehmerfeld.

Anzeige

Das gesamte Team-Line-up:

NAVI Junior (Natus Vincere)

mouz NXT (mousesports)

BIG Academy (BIG)

VP.Prodigy (Virtus.Pro)

Young Ninjas (Ninjas in Pyjamas)

Astralis Talent (Astralis)

FURIA Academy (Furia)

Fnatic Rising (Fnatic)

Das Ganze soll unter dem Namen WePlay Academy League laufen, ist in Seasons unterteilt und soll bereits am 19. Juli als Online-only-Event beginnen. Das Finale der Serie, das für den Zeitraum zwischen dem 27. und 29. August angedacht ist, findet - stand jetzt - in der WePlay! Esports Arena in Kiew statt.