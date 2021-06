Intel Extreme Masters Cologne wird LAN-Event

Ein volles Stadion in Budapest, feiernde Niederländer in den Straßen und in vielen eSports-Titeln nach wie vor Online-Turniere ohne große Optionen. Nun will die ESL die Intel Extreme Masters Cologne zum ersten eigenen LAN-Event seit März 2020 machen. Allerdings mit einer schwerwiegenden Bedingung.

LAN ohne Zuschauer?

Zwar werden die IEM Cologne als LAN-Event abgehalten und bringen die Teams nach langer Zeit wieder auf eine Bühne - jedoch wird es kein Corona-Konzept für Fans vor Ort geben. Damit bleibt die Veranstaltung Zuschauern verwehrt, die sich mal wieder mit den einschlägigen Streams begnügen müssen.

Das S-Tier-Event bietet einen Preispool von 1 Million US-Dollar, das Teilnehmerfeld ist mehr als vielversprechend. Mit dabei ist das komplette Weltranglisten-Ensemble rund um den aktuellen Spitzenreiter Gambit Esports. Start ist am 6. Juli in der Play-In-Stage. Bereits gesetzt und in freudiger Erwartung der Gruppenphase sind:

Gambit Esports

Team Liquid

Virtus.pro

G2 Esports

Natus Vincere

FURIA Esports

Astralis

Heroic

Die restlichen Teams müssen noch unter sich ausmachen, wer die acht verbleibenden Plätze im Hauptevent ergattert.

Die IEM Cologne enden am 18. Juli mit dem Grand Final. Start in die erste Buyphase wird dann um 16 Uhr sein.