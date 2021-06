Das in Russland beheimatete Team Winstrike unterhält zahlreiche Mannschaften in den verschiedensten Titeln, unter anderem in Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive. Aktuell dreht sich alles jedoch weniger um den sportlichen, mehr um einen rechtlichen Wettstreit. So kritisiert der ehemalige Winstrike-Profi Vlаdуslаv "bondik" Nеchуроrchuk die Orga wegen ausbleibender Lohnzahlungen. Diese sollen dem Spieler zuvor versprochen worden sein.

Da sich das Team bislang nicht zu den Beschuldigungen offiziell geäußert hat, droht "bondik" nun mit einem Rechtsstreit. Auf Twitter schreibt der CSGO-Spieler, dass er dem Team noch einen Monat Zeit gewährt, um auf die Situation entsprechend zu reagieren, ehe er der Rechtsweg einschlägt.

"Hallo Winstrike! Wie euch versprochen ... letzte Warnung! In einem Monat werde ich vor Gericht ziehen. Grundsätzlich habt ihr zwei Möglichkeiten. Kontaktiert mich und bezahlt alle Verpflichtungen. Ansonsten sehen wir uns in einem Monat vor Gericht".

Bislang hat sich Winstrike noch nicht zu dem von "bondick" getätigten Tweet geäußert.

Der gebürtige Ukrainer schloss sich nach seinem Abgang von Winstrike der eSports-Organisation ONYX an.

