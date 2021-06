Olaf "olofmeister" Kajbjer Gustafsson wird bald wieder für FaZe antreten © HLTV

Florian Merz Lesedauer: 2 Minuten

Back in the game! Der Schwede Olof "olofmeister" Kajbjer Gustafsson wird schon bald in das aktive Roster des FaZe Clan zurückkehren. Verraten hat dies ein Mitspieler.