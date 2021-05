Von Fatih Öztürk

Kurz vor dem ersten Major-Turnier des Jahres in Stockholm, wühlt Valve die offiziellen Karten für den Wettbewerb auf. Ancient, welche in Anlehnung an die kultige Map Aztec geschaffen wurde, steht nun auf dem offiziellen Spielplan. Wie die populäre Vorgängerin, bietet auch Ancient überwachsene Pflastersteine und wuchernde Flora in einem antiken Setting.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Ancient - CSGOs neue eSports-Map

Ancient ist damit die erste neue Map seit 2019. Damals erhielt die Hochbaustelle Vertigo den Ritterschlag und wurde für eSport-Events freigeschaltet. Mit Abschluss von Broken Fang gibt es auch kleine Updates auf der jüngsten Active Duty Karte, um sie auszubalancieren. Größtenteils wurde Ancients A-Site überarbeitet, wodurch sie nun zwei Zugriffswege bietet, außerdem wurde A Plateau hinzugefügt. Letzteres soll für Distanzkämpfe sorgen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Das sind die aktuellen Active Duty Maps für eSport-Events:

Inferno

Mirage

Nuke

Overpass

Dust II

Vertigo

Ancient

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Mit Train fliegt dabei ein Stück Counter-Strike-Geschichte aus der Rotation, schließlich wird hier offiziell seit 2015 gefraggt und gesmoked. Die Szene trauert dem Bahnhof und ihren Strategien schon jetzt nach, wie zahlreiche Posts und Antworten bei Twitter zeigen. Andererseits gibt es für Spieler einen Silberstreif am Horizont, denn die beliebten NPCs, Hühner, erhalten eine visuelle Überarbeitung. Balanced.