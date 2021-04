Es dürfte einer der größten Transfers in der Gesichte von Counter-Strike sein. Fünf lange Jahre spielte device für Astralis, gewann unter anderem vier Mal das Major (Weltmeisterschaft, Anm. d. Red.) und zählt noch heute zu den besten Spielern der Welt. Nun schlägt der Däne ein neues Kapitel in seiner Karriere auf und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei der schwedischen eSports-Organisation Ninjas in Pyjamas.

Astralis ist Familie

Erst vor zwei Wochen gab Reedtz via Social Media bekannt, dass eine große Veränderung bevorsteht. Gegenüber den Kollegen von HLTV gab device an, dass ihm die Entscheidung Astralis zu verlassen, alles andere als leicht gefallen sei. "Die Jungs werden immer wie eine Familie für mich sein, aber die Corona-Zeit hat mich oft nachdenklich gestimmt: wo sehe ich mich, wenn alles wieder normal wird?".

Von Seiten Australis kam die Info, dass der Weggang von device das Team durchaus vor eine Herausforderung stelle. Dennoch habe sich die Organisation dazu entschieden, dem Spieler keine Steine in den Weg legen zu wollen. "Natürlich hätten wir darauf bestehen können, dass Nicolai bis zu dessen Vertragsende im Dezember bei uns bleibt, aber wenn jemand, der dem Team so dienlich war, wie er, gehen möchte, werden wir immer unser bestmögliches tun, um eine Lösung für beide Seiten zu finden.", so Kasper Hvidt, Astralis' Director of Sports.

Nicolai "device" Reedtz zählt seit 2014 zu den erfolgreichsten Spielern der Szene und ist stets in den Top-20 der hltv-Rangliste vertreten, in den letzten sechs Jahren auch in den Top fünf.