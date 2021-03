Eventveranstalter ESL ruft erstmalig einen CS:GO-Spielerrat zusammen, um direkt mit den Teams "Änderungen, Verbesserungen und neue Standards" zu diskutieren. Der Rat wird mit den ESL Pro League Verantwortlichen an Lösungen arbeiten, die sowohl der Liga als auch den Teams zugutekommen.

ESL geht mit Teams in Dialog

Der neu gegründete Rat hatte sein erstes Treffen bereits im Februar. Alle 12 Partner-Teams der ESL stellten einen Spieler oder Coach ab, der die jeweilige Organisation vertritt. Hier ist die Liste aller Vertreter:

Astralis - Peter "dupreeh" Rasmussen

Team Vitality - Dan "apEX" Madesclaire

FaZe Clan - Finn "karrigan" Andersen

G2 Esports - Nemanja "nexa" Isaković

ENCE - Joonas "doto" Forss

Ninjas in Pyjamas - Hampus "hampus" Poser

Team Liquid - Coach Jason "moses" O'Toole

Evil Geniuses - Coach Wilton "zews" Prado

Natus Vincere - Coach Andrii "B1ad3" Gorodenskyi

Mousesports - Coach Torbjørn "mithR" Nyborg

Fnatic - Coach Andreas "Samuelsson" Samuelsson

Complexity - Coach Jamie "keita" Hall

Liquids Coach Jason "moses" O'Toole ist gespannt auf die Treffen, bleibt aber skeptisch.

"Ähnliche Bemühungen in der Vergangenheit scheiterten, die gesetzten Ziele zu erreichen und es gibt eine ganz reale Chance, dass es dieses Mal genauso wird. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir die derzeitigen Zustände verbessern können und neue Möglichkeiten entdecken, das Wohl der Spieler und das Wachstum der Pro League in Einklang zu bringen", erzählt moses.

Liquids Coach bezieht sich mit seiner Aussage auf die Counter-Strike Professional Player Association (CSPPA), die immer wieder für ihre Ineffektivität und ihr undurchsichtiges Ranking in der Kritik steht. Zuletzt arbeitete die CSPPA mit der ESL an einem "Return to LAN"-Protokoll, um LAN-Events wieder möglich zu machen. In Anbetracht dessen, dass die ESL nun ihren eigenen Spielerrat hat, ist es fraglich, ob sie weiterhin an der Zusammenarbeit festhält.

