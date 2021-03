CS:GO: OG verpflichtet niko nach erfolgreichem Stand-in fest

Für OG läuft es in Counter-Strike seit geraumer Zeit nicht besonders gut. Der letzte große Erfolg war ein zweiter Platz bei der Flashpoint Season 2, in der ESL Pro League Season 12 scheiterte man sogar schon in der Gruppenphase. Nun will die Organisation wieder höher hinaus.

niko bleibt - ISSAA auf die Bank

Nikolaj "niko" Kristensen war seit Ende Februar ein inaktives Teammitglied bei Heroic und sprang zuletzt als Stand-in bei OG ein. Trotz seiner Hilfe reichte es auch bei der ESL Pro League Season 13 nicht für eine Qualifikation zu den Playoffs. Allerdings schienen seine Leistungen überzeugend genug zu sein, um eine Option für künftige Aufgaben zu sein.

Bereits am 26. Februar wurde Nathan "NBK-" Schmitt auf die Bank gesetzt, nun muss auch Issa "ISSAA" Murad dort Platz nehmen. Der "neue" Entry-fragger niko blickt auf eine bewegte Karriere zurück, ist aber erst 22 Jahre jung. Im stetig älter werdenden CS:GO-eSports hat er also wohl noch reichlich Bildschirm- und Bühnenzeit vor sich. Zu seinen persönlich größten Erfolgen zählt die ESL One Cologne 2020, wo er mit Heroic ein krachendes 3:0 über Team Vitality erzielte.

Weiter geht es für das Team beim BLAST Premier: Spring Showdown 2021 im April. Bei dem A-Tier-Event geht es für die Finalteilnehmer immerhin um 30.000 US-Dollar Preisgeld.

