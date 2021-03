Vier Teams aus Südamerika kämpften vom 10. bis 14. März um 30.000 US-Dollar Preisgeld und einen Slot für die IEM Summer 2021.

Das Südamerika-Event

In Südamerika traten Sharks, 9z, Havan Liberty und Imperial an. Imperial konnten ihr Eröffnungsmatch gegen Havan Liberty mit 2-1 gewinnen. Besonders Gustavo "SHOOWTiME" Goncalves überzeugte mit einer starken Performance, er ging mit einem 1.23 Rating aus dem Match. Auch im Upper Final gegen Sharks gelang Imperial der Sieg. Obwohl sie auf Nuke eine Overtime brauchten, konnten sie die Haie mit 2-0 besiegen und sich damit nicht nur in das Best-of-5 Grand Final am Sonntag spielen, sondern auch den 1-0 Vorteil für das Team aus dem Upper Bracket sichern. Spannend: Imperial hatten zu Beginn des Events unter allen Teilnehmern den schlechtesten Platz auf der Weltrangliste (#125).

9z verabschiedeten sich mit zwei 0-2 Niederlagen ohne eine einzige gewonnene Map aus dem Turnier. Doch auch wenn das Ergebnis nicht überzeugen konnte war die Leistung des Teams gar nicht schlecht, sie konnten Havan Liberty in der Lower Round 1 ordentlich ins Schwitzen bringen.

Der zweite Grand Final Teilnehmer Sharks musste sich nach der 0-2 Niederlage gegen Imperial im Upper Final durch das Lower Bracket kämpfen. Ein 2-1 Sieg über Havan Liberty im Consolidation Final sicherte ihnen schließlich den Einzug ins Finale und die Chance auf Rache.

Das Grand Final

Im Grand Final kam es also zum Rematch zwischen Sharks und Imperial. Imperial legten auf dem Map-Pick der Gegner, Mirage, eine bombastische CT-Side hin, die sie mit 13-2 für sich entscheiden konnten. Guilherme "piriaz1n" Barbosa stand zwischenzeitlich mit irrsinnigen 20-2 Stats ganz oben am Scoreboard. Nach dem Seitenwechsel konnten die Sharks zwar ein kleines Comeback starten und sieben Runden am Stück gewinnen, doch die Map endete mit einem klaren 16-9 für Imperial.

Auf der zweiten Map Train erwachten die Haie dann endlich zum Leben. Sie beendeten die erste Halbzeit mit einer knappen 8-7 Führung, konnten nach dem Wechsel mehrere Runden in Folge gewinnen und die Comeback-Versuche von Imperial im Keim ersticken. Ein gewonnener Force-Buy brachte dann das Momentum endgültig auf ihre Seite und sie konnten mit 16-12 die Map holen und sich auf Dust2 retten.

Mit der guten Stimmung im Rücken starteten die Sharks erfolgreich in die Map, doch plötzlich zogen Imperial den Haien die Zähne und gewannen Runde um Runde bis es zur Halbzeit 9-6 stand. Nach dem Seitenwechsel machten Imperial überzeugend weiter und gaben nur eine einzige Runde ab, bis das Ergebnis von 16-7 am Scoreboard stand.

Imperial siegten dank 1-0 Vorteil aus dem Upper-Bracket mit 3-1. Ein unglaublicher Erfolg für das neue Team der brasilianischen Counter-Strike-Legende Caio "zqkS" Fonseca, der als einer der ersten brasilianischen Spieler auch schon in der Vergangenheit international mitmischen konnte. Mit Keyd Stars erreichte er beim Katowice Major 2015 sogar das Viertelfinale. Das Imperial Roster spielt erst seit Januar zusammen und sie konnten in so kurzer Zeit bereits den ersten Turniersieg erlangen, das macht Lust auf mehr!

Imperial können sich neben 16.000 US-Dollar Preisgeld auch über einen Platz bei der IEM Summer 2021 freuen. Dort wird es um ingesamt 250.000 US-Dollar gehen und auch die 16 teilnehmenden Teams werden auf einem höheren Niveau spielen. Doch den Namen Imperial sollten sie sich alle schon einmal notieren.

SPORT1 zeigte das Event von Freitag bis Sonntag auf eSPORTS1. Als Kommentatoren waren Tyler "Feelin" Gough und Alexander "schlaum" Schuster im Einsatz.

