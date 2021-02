Das Turnier findet an zwei Wochen im Februar 2021 statt. Los geht es mit dem Play-In-Turnier am 16. und 17. Februar, gefolgt von der Gruppenphase vom 18. bis 21. Februar. Die Playoffs finden dann vom 26 bis 28. Februar statt. Neben dem Preispool von satten 1 Million US-Dollar können die teilnehmenden Teams außerdem ihre Chance auf einen weiteren Punkt für den Intel Grand Slam Titel der 3. Saison nutzen. Für diesen müssen die Teams vier Grand Slam Events innerhalb einer Saison gewinnen. Dann winken noch einmal 1 Million US-Dollar. Dieses Kunststück gelang bisher nur Astralis (Saison 1) und Team Liquid (Saison 2).

IEM Katowice: Auch 2021 ohne Publikum

Die IEM Katowice 2020 wurde besonders hart von der beginnenden Corona-Krise getroffen, viele Fans waren bereits angereist, die Veranstalter durften aber niemanden in die Arena lassen. So wird auch in diesem Jahr das Turnier ohne Zuschauer vor Ort stattfinden.

Dennoch dürfen sich die Counter-Strike-Enthusiasten auf ein spannendes Turnier freuen, schließlich liest sich die Teilnehmerliste wie das Who-is-Who der absoluten Top-Teams. Entgegen früherer Pläne wird die IEM Katowice ausschließlich online stattfinden. Die Games werden aus einem schicken, neuen Studio präsentiert, das kürzlich vorgestellt wurde.

Das Turnierformat

In der Play-In Phase geht es mit Best-of-1-Partien los, die Folge-Matches sind dann Best-of-3-Serien. Wer die Play-In-Phase erfolgreich meistert, steigt in die Main Stage auf und wird als eines von 16 Teams auf zwei Gruppen aufgeteilt. Die Spiele der Gruppenphase werden als Bo3 im Doppel-K.O.-System ausgespielt. Die drei besten Teams jeder Gruppe, insgesamt sechs, steigen in die Playoffs auf. Die Erstplatzierten sind direkt für das Halbfinale gesetzt, Platz Zwei und Drei stehen im Viertelfinale. Die Halb- und Semifinals sind Bo3s, das Grand Final ein Bo5.

Die Teilnehmer

Insgesamt nehmen 24 Teams an der IEM Katowice 2021 teil. 16 Teams starten in der Play-In-Stage. Dabei sind dieses Jahr:

BIG

Team Liquid

Virtus.Pro

mousesports

fnatic

OG

Spirit

Complexity

Gambit

NiP

Cloud9

Movistar Riders

MIBR

TeamOne

Wisla Krakow

Renegades

Für die deutschen Fans liegt der Fokus natürlich auf BIG, die mit ihrer starken Performance bei den aktuell stattfindenden BLAST Premier Spring Groups (unter anderem ein Sieg über Astralis), Hoffnung auf einen Turniersieg machen. Acht weitere Teams sind direkt für die Gruppenphase gesetzt. Das sind in diesem Jahr:

Heroic

Astralis

Team Vitality

Natus Vincere

G2 Esports

FaZe Clan

FURIA

Evil Geniuses

Damit sind von den Top-20 der HLTV-Weltrangliste alle Teams bis auf FunPlus Phoenix (#17) bei dem Turnier vertreten. Das Teilnehmerfeld garantiert hochkarätiges Counter-Strike und wenn BIG so aufspielt wie zuletzt, stehen die Chancen auf ein deutsches Team in den Playoffs ziemlich gut. Der Kader um Johannes "tabseN" Wodarz trifft im Auftaktspiel am 16. Februar um 12:00 Uhr deutscher Zeit auf die Spanier von den Movistar Riders.

