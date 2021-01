Der Auftakt von Cowana Gaming war aufgrund der Pandemie ein besonderer. Im Februar erschien "The Beginning" auf YouTube und die ersten Turnierteilnahmen in Spielen wie CS:GO und League of Legends standen an. Nach fast einem Jahr krempelt die mittelfränkische Organisation jetzt ihr Counter-Strike Roster um und will richtig durchstarten.

Der bereits 30-jährige Oliver "kZy" Heck hat eine bewegte Karriere hinter sich. Stationen wie mousesports, Unicorns of Love und Euronics zieren seinen Lebenslauf. Zuletzt war er als Coach bei ALTERNATE aTTaX aktiv. Ebenfalls mit einer gewissen Historie ist Michal "Okoliciouz" Glowaty versehen. Seine Zeit bei den Unicorns endete einen Tag vor der Verpflichtung von kZy.

Das Team

Oliver "kZy" Heck

Michal "Okoliciouz" Glowaty

Ibrahimi "Mali" Meriton

Lukas "ecfN" Kauer

Robin "Bonga" Zalat

Dominik "KiNGDOM" Aberle (Coach)

Manuel "Socke" Mohr (Team Manager)

Mit dem Reboot werden auch gleich mehrere Ligen angegangen. Weitergehen soll es in der 99Damage Division 1, da Cowana in der Relegation gegen nolimit.gg der entscheidende Erfolg und damit auch der Aufstieg gelang.

Weitere Vorhaben sind die ESL Meisterschaft, das ESEA Main und die United Pro Series Showdown Finals - hier geht es bereits heute um 17 Uhr los. Beim Debüt des neuen Rosters stellt sich eSport Rhein-Neckar in den Weg