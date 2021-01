Von Sandra Kraus

Über die sozialen Medien hat FunPlus Phoenix bekanntgegeben, wieder in CS:GO antreten zu wollen. Das Roster ist ein vollständiges Paket alter Bekannter, das erst vor knapp zwei Wochen bei GODSENT entlassen wurde. Während die schwedische Organisation mittlerweile auf ein vollständig brasilianisches Team setzt, will FPX mit der eingespielten Mischung angreifen.

DreamHack Open voraus

Das erste Match für das Team in neuem Jersey wird bei der DreamHack Open January: Europe sein. FPX ist in einer Gruppe mit BIG, HellRaisers und den Evil Geniuses. Das Team stellt sich also wie folgt auf:

Jonatan "Devilwalk" Lundberg (Coach)

Pavle "maden" Boskovic

Asger "farlig" Jensen

Jesse "zehN" Linjala

Martin "STYKO" Styk

Der fünfte aktive Spieler ist also noch offen. Da die DH Open aber schon morgen startet, wird die Ankündigung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Den Auftakt bestreitet FunPlus Phoenix gegen EG.

Nicht bei der DreamHack dabei, aber ein potenzieller Gegner künftiger Turniere, G2 Esports, hat es sich nicht nehmen lassen auf die Ankündigung zu reagieren.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Roster künftig präsentieren wird. Zuletzt gab es unter der Flagge von GODSENT noch einen 3.-4. Platz bei den DreamHack Masters Winter 2020, an deren Ende eine 1:2-Niederlage gegen mousesports stand.