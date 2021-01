Florian "syrsoN" Rische von Team BIG brachte 2020 Historisches zustande. Als erster Deutscher schaffte der AWP-Spieler den Sprung in HLTVs Top-20 der besten Counter-Strike-Spieler der Welt. syrsoN krönt mit Platz 10 seine bärenstarke Saison.

Deutschlands bester AWP-Spieler

syrsoN war statistisch sogar der beste AWPer des Jahres. Ihm gelangen durchschnittlich 0.47 AWP-Kills pro Runde. Mit einem Impact-Rating von 1.21 hat er den siebthöchsten Wert von allen Spielern. syrsoN erhielt drei EVP-Auszeichnungen und einen MVP-Award im Laufe des Jahres. Weshalb er nicht noch höher gewertet wurde, lag an den fehlenden individuellen Auszeichnungen in Premium-Events.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Erst zu Beginn letzten Jahres wechselte der 24-jährige zu Deutschlands renommiertester CS:GO-Organisation. Die Entscheidung für BIG fiel ihm leicht: "Ich hatte zwei internationale Angebote, entschied mich nach zwei Tagen Bedenkzeit aber für BIG, weil es die größte deutsche Organisation ist und weil ich mit tiziaN [...] wieder zusammen spielen wollte." Schaut man sich den Verlauf der Saison an, scheint syrsoN alles richtig gemacht zu haben.

BIG startete mit einem Überraschungssieg bei der DreamHack Leipzig, obwohl sie das am niedrigste bewertete Team waren. Es war ein Ausblick auf das, was 2020 für die Berliner bereithalten sollte. Es folgten zwei weitere Siege bei DreamHack-Events im Juni und August. Bei der Pro League Season 12 Europe bewies syrsoN ein weiteres Mal, dass er mit durchschnittlich 0.49 AWP-Kills pro Runde zu den gefährlichsten AWPern der Szene zählt. BIG verhalf dies zu zwei überragenden 5./6.-Plätzen in der genannten Pro League und zwei Monate später bei Flashpoint Season 2.