BIG wird festes BLAST Premier Mitglied

Aus der offiziellen Pressemitteilung

Berlin International Gaming, weltweit auch bekannt unter dem Shorthandle BIG, ist eine der erfolgreichsten europäischen eSports-Organisationen mit Sitz in Berlin. Derzeit beschäftigt der deutsche Verein Teams und Spieler in den Titeln League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Quake Champions, Valorant, StarCraft II und Trackmania. Das Aushängeschild der Organisation ist das ruhmreiche Counterstrike: Global Offensive Team rund um Team-Captain Johannes "tabseN" Wodarz.

Anzeige

BLAST-Membership logische Konsequenz

Seit 2017 konnte sich das deutsche Team in der Weltspitze etablieren und zahlreiche nationale und internationale Achtungserfolge feiern. Das Jahr 2020 war bisher das erfolgreichste Jahr der Berliner Organisation. Nach dem Gewinn der DreamHack Masters Summer stand die deutsche Organisation mehr als acht Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste.

Die Ankündigung von BLAST Premier knüpft direkt das an das mit 1.000.000 USD dotierte BLAST Premier Global Final an. Das Endspiel zwischen Team Vitality und NAVI zog am vergangenen Wochenende über 687.691 Concurrent-Viewer an und konnte damit den Zuschauerrekord für ein Online Counter-Strike Event brechen. Mit Millionen Spielern weltweit und Zuschauerzahlen im siebenstelligen Bereich, gehört Counter-Strike zu den angesagtesten und prestigeträchtigsten Titeln im eSports.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Robbie Douek, CEO von BLAST, kommentiert die Partnerschaft mit BIG wie folgt: "Berlin International Gaming genießt in der eSports-Branche einen ausgezeichneten Ruf und gehörte in den vergangenen zwölf Monaten zu den erfolgreichsten eSports-Organisationen weltweit. Entsprechend ist die Aufnahme von BIG als permanentes BLAST Premier Member Team eine logische Konsequenz. Die BLAST Premier Turnierreihe gehört zu den prestigeträchtigsten Ligen und fand am Sonntag mit dem Global Final einen rekordbrechenden Abschluss. Wir freuen uns, dass BIG ein Teil unserer Pläne für 2021 und die Folgejahre sein wird.

Elite-Liga BLAST

Die BLAST Premier Liga bietet ein enorm starkes Teilnehmerfeld. Elf der zwölf Member Teams sind derzeit in den Top 20 der Weltrangliste platziert. Neben BIG gehören auch Astralis, NiP, G2 Esports, OG, Vitality, NAVI, FaZe Clan, Complexity, Team Liquid, MiBR und Evil Geniuses zu den zwölf Member Teams. Die Auslosung der Gruppen für die Frühlingssaison und der Zeitplan des anstehenden Events im Februar werden am Donnerstag bekannt gegeben.

Daniel Finkler, CEO von BIG, ergänzt: "Wir sind zweifelsohne sehr glücklich und stolz, dass wir uns im harten Bieterverfahren um den freien BLAST Premier Membership Slot durchsetzen konnten. Die erfolgreiche Akquisition ist ein Beleg für die hervorragende Entwicklung der letzten Jahre. Dank der tollen Leistungen unseres Teams und all der Menschen hinter den Kulissen, konnten wir uns als deutsche Organisation an der Weltspitze etablieren. BLAST Premier hat sich in den letzten Jahren als eine der besten CS:GO Ligen dieser Welt etabliert und zieht jährlich viele Millionen Zuschauer mit einem sehr unterhaltsamen Format an. Wir freuen uns nun in den kommenden Jahren als permanentes Mitglied der BLAST Premier Liga regelmäßig gegen die besten Clubs der Welt zu spielen und Deutschland weiterhin auf der internationalen eSports Bühne zu vertreten."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Für die Saison im Jahr 2021 werden bis zu 32 Teams an den sieben BLAST Premier-Events teilnehmen. Mit bis zu 80 Teams in den verschiedenen Qualifikationsevents von BLAST Premier werden in der Saison bis zu 286 Spiele über das Kalenderjahr verteilt stattfinden. Die Membership-Teams werden sind bereits für vier dieser Veranstaltungen als permanentes Mitglied qualifiziert. Insgesamt wird BLAST im Jahr 2021 ein Gesamtpreisgeld von über 2.475.000 US-Dollar ausschütten.

Die zwölf BLAST Premier Member Teams erhalten entsprechend automatisch einen Platz im Rahmen der BLAST Premier Fall- und Springgruppe. Je nach Leistung in dieser Turnierphase qualifizieren sich die Teams entweder direkt für die jeweiligen Finals oder den Umweg über das BLAST Premier Showdown Turnier.