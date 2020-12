Battle-Passes sind in der Welt der Online-Spiele keine Neuheit. Mit "Operation Broken Fang" erhält nun auch Counter-Strike: Global Offensive zusätzliche Inhalte, die sich durch den Kauf eines entsprechenden "Tickets" freischalten lassen.

Neben den obligatorischen Cosmetics, die das Aussehen der verschiedenen Waffen verändern, erhalten Spieler zudem die Möglichkeit, neue Spielmodi auszuprobieren und Agenten freizuschalten. Unter anderem werden komplett neue Charaktermodelle in Aussicht gestellt – vom SWAT-Team bis hin zu den The Professionals.

Auch Statistikfans, die gerne über jeden ihrer Schritte, Käufe oder Kill/Death-Ratio informiert sein wollen, kommen mit "Broken Fang" auf ihre Kosten. Wie schon bei früheren Erweiterungen erhalten Käufer des Gamepasses Zugang zu den "Operation Stats". Hier wird jegliche Handlung innerhalb der einzelnen Partien getrackt. Unter anderem die Verwendung bestimmter Waffen oder buy rounds.

Mit "Retakes" hält ein neuer Spielmodus Einzug in die Welt von CS:GO. Neben sieben zusätzlichen Karten, dürfen sich Spieler in der üblicherweise unter dem Titel "Capture the Hill" bekannten Spielvariante miteinander messen. Hier müssen Teams einen Punkt auf einer Karte einnehmen und gegen die feindlichen Gamer verteidigen.

Counter-Strike: Global Offensive ist auf dem PC als Basisspiel kostenlos erhältlich. "Broken Fang" hingegen schlägt mit 12,75 Euro zu Buche und ist ab sofort über den Steam Store erhältlich.